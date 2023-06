Shayna Baszler revela conselhos que Ronda Rousey deu a ela no TUF que realmente valeram a pena na WWE

Shayna Baszler estava em seu pior momento depois de sofrer uma derrota por finalização no segundo round para Julianna Pena, que encerrou sua corrida na temporada 18 do The Ultimate Fighter, onde ela estava entre as favoritas para vencer toda a série.

Foi depois dessa luta que Baszler se sentou com Ronda Rousey, que foi sua treinadora durante a temporada, e ela ofereceu alguns conselhos proféticos. Uma década se passou desde aquela conversa, mas Baszler ainda se lembra dos detalhes, especialmente depois que sua carreira no MMA terminou e ela fez a transição para o wrestling profissional, onde é membro da lista da WWE nos últimos seis anos.

“Então obviamente eu perdi minha luta naquele show, todo mundo já sabe e eu não deveria ter perdido,” Baszler disse ao MMA Fighting. “Ninguém teria me escolhido naquela época para perder e eu estava muito triste com isso. Eu acredito que foi no episódio, mas Ronda e eu estamos sentados no sofá e estou chateado e ela diz ‘é o seguinte, não sabemos o que é, mas você perde aqui, mas vai ser algo maior em futuro, você vai pensar graças a Deus, eu não ganhei porque você vai estar em algum lugar no futuro que vai ser melhor do que seria de outra forma.’

“É tão engraçado olhar para trás e ver onde estamos. Olhe para nós agora.

Foi durante o episódio de 29 de maio do Monday Night Raw quando Baszler e Rousey se tornaram as novas campeãs de duplas femininas da WWE, o que foi realmente o ponto culminante dessa conversa de 2013.

Embora Baszler tenha conquistado muito durante sua carreira profissional de wrestling, ela admite que finalmente ter a chance de trabalhar ao lado de Rousey foi como um sonho que se tornou realidade.

“É estranho dizer porque houve muitos momentos, não apenas na minha carreira no wrestling, mas também na minha carreira no MMA, e se você pegar aquele momento no final em que rastejo de volta ao ringue e estamos nos abraçando, esse é um momento real”, disse Baszler. “Porque realmente temos manifestado isso desde 2013, quando me mudei para [with Ronda]. Foi inesperadamente legal. Você está sempre feliz por ganhar o título, obviamente, mas foi inesperado o quão significativo foi naquele momento.

“Não sou de chorar, mas foi um momento muito emocionante estar lá. Há tanto tempo pedimos por isso e manifestamos isso há tanto tempo. Finalmente, estamos aqui. É engraçado dizer finalmente porque é apenas o começo.”

De acordo com Baszler, ela tem conversado com os poderosos da WWE sobre trabalhar junto com Rousey desde que a ex-campeã peso-galo feminino do UFC chegou lá em 2017.

A oportunidade nunca aconteceu até recentemente, mas Baszler diz que ela e Rousey sempre tentavam encontrar pequenos momentos sempre que estavam no ringue juntas para mostrar o tipo de reação que receberiam dos fãs.

“Estamos pedindo por isso desde o primeiro dia”, disse Baszler. “Não vou dizer que lançamos ideias, mas lançamos pequenas ideias sobre como fazer isso acontecer. Tentamos agitar a conversa no Twitter para abrir alguns olhos sobre isso.

“Portanto, nesta segunda rodada de Ronda, toda vez que tivemos alguma interação em uma partida como você fala sobre o Royal Rumble, todas elas foram feitas por nós. Não era ninguém nos dizendo ‘precisamos de um momento agora’. Criamos aqueles como vamos mostrar às pessoas que as pessoas ficarão animadas com isso. Finalmente aconteceu. Eles finalmente ouviram e os resultados falam por si.”

Enquanto Baszler realmente surgiu com o ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC, Josh Barnett, em um estilo de catch wrestling, mesmo quando ela estava competindo no MMA, Rousey estava aprendendo muito no trabalho quando fez sua estreia em 2018.

Rousey sempre foi elogiada pela rapidez com que se adaptou ao wrestling profissional depois de passar a maior parte de sua vida nos tatames de judô ou competindo no MMA, como sua corrida histórica no UFC.

“A coisa com Ronda e é a mesma coisa que a tornou campeã olímpica e campeã do UFC é que ela fica obcecada em aprender alguma coisa”, disse Baszler. “Se ela perder um arremesso em um torneio de judô, garanto a você todos os dias no próximo mês, ela treinará esse arremesso na prática. Isso se realiza através do MMA. Isso acontece por meio do wrestling profissional.

“É tão legal vê-la finalmente chegar a um ponto em que podemos nos divertir no ringue agora. Não sei se consigo explicar bem, mas não se trata de ‘preciso estar aqui e preciso ficar atento a isso e isso vai acontecer’. Podemos sair e ser nós mesmos e nos divertir. É ótimo ver agora.”

A corrida para Baszler e Rousey como uma tag team está realmente apenas começando agora que eles conquistaram os títulos da WWE, mas a “Rainha de Espadas” de 42 anos realmente acredita que esse tipo de impulso pode se transformar em oportunidades cada vez maiores para eles. .

Rousey já fez parte da primeira luta feminina para encabeçar a WrestleMania, que é o maior evento anual da WWE, e Baszler não tem dúvidas de que elas poderiam alcançar o mesmo tipo de posição de destaque como uma tag team.

“Se você souber alguma coisa sobre Ronda, diga a ela que isso não pode acontecer e ela fará acontecer”, disse Baszler. “Eu acho que The Usos e Sami [Zayn] e Kevin Owens, acho que eles provaram que você pode fazer a história principal sobre duplas e isso não tirou a história do título e Roman [Reigns] e com quem ele estava brigando ativamente. Há espaço para mais de uma história principal e acho que, por algum motivo, especialmente do lado das mulheres, é como se não pudéssemos evitar que isso acontecesse.

“Mas isso apenas destaca todos. Apenas espalha a riqueza. Isso é o que estamos procurando fazer. Apenas eleve, eleve, vamos lá, queremos bater nas pessoas.”