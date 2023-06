Shohei Ohtani continua perseguindo o fantasma de Babe Ruth com outro marco recorde

euolhando para quão jovem e quão bom Shohei Ohtani ou seja, é apenas uma questão de tempo até que ele comece a fornecer estatísticas semelhantes que apenas Babe Ruth realizou durante sua carreira. Ohtahi é apenas um dos dois MLB unicórnios, a temida estrela bidirecional que pode arremessar e bater no mesmo nível de elite. Em 1921, Ruth atingiu 13 HR no mesmo mês.

Antes do jogo desta quinta-feira contra o Chicago White SoxOhtani já estava com 13 anos e acabou de acertar o nº 14 com um homer de 2 corridas. Mas o verdadeiro recorde de Ohtani-san é da temporada de 1927 de Babe Ruth, aquela em que ele conseguiu 60 HR e 163 RBI. Atualmente, Ohtani está a caminho de 56 HR e 128 RBI mas a temporada ainda é longa e tudo pode acontecer.

Shohei Ohtani é melhor que Babe Ruth?

Há uma estatística que mata completamente esse debate, estamos assistindo o melhor jogador de beisebol de todos os tempos ter a melhor temporada de sua carreira agora. Babe Ruth’s legado durou quase um século, mas já era hora de vermos alguém ainda melhor. Ninguém pensou que fosse possível, mas aqui estamos nós. Com o home run que ele acertou hoje, Shohei Ohtani torna-se o único jogador na história da MLB a atingir 10 ou mais HR e eliminar 35 ou mais jogadores no mesmo mês. Ruth fez isso durante uma temporada, mas ele fez isso em diferentes meses do mesmo ano. Essa estatística por si só deve dizer tudo o que você precisa saber sobre esse debate.

Mas Shohei Ohtani sabe que o melhor momento de sua já impressionante carreira está apenas começando. Quebrar todos esses recordes o elevará a alturas que nunca vimos antes. No entanto, Ohtani também adora a ideia de vencer a World Series e aproveitar a maior conquista do esporte coletivo que ele joga tão bem.

Você vê, esse é o único aspecto importante em que Shohei Ohtani parece que ele nunca pode pegar Babe Ruth. Porque entre 1915 e 1932, The Babe ganhou um total de 7 troféus da World Series. Ele também está em terceiro lugar na lista de home runs de todos os tempos com 714. Apenas atrás Hank Aaron (755) e Barry Bonds (762). Isso é cerca de 600 HR muito curto, mas vamos ver como ele se sai durante o estágio mais prolífico de de Shohei Ohtani carreira.