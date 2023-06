Show pós-luta do UFC Jacksonville: reação à vitória feroz de Ilia Topuria sobre Josh Emmett

Ilia Topuria é o verdadeiro negócio.

A sensação espanhola arrasou com Josh Emmett no sábado na luta principal do UFC Jacksonville, mas qual é a próxima disputa de cinturão? Shaun Al-Shatti do MMA Fighting, Alexander K. Lee e E. Casey Leydon reagem ao desempenho revelador de Topuria contra Emmett, suas melhorias técnicas, se ele merece lutar contra o vencedor de Alexander Volkanovski x Yair Rodriguez, onde Josh Emmett vai daqui e muito mais. A turma também fala sobre a emocionante vitória de Maycee Barber sobre Amanda Ribas, a horrível cutucada de Austen Lane em Justin Tafa, o surgimento de Brendan Allen como um candidato em ascensão para assistir na divisão dos médios do UFC, o nocaute de David Onama sobre Gabriel Santos e Israel Adesanya inspirou o pós-luta celebração e muito mais.

