Show pós-luta do UFC Vegas 74: Kai Kara-France foi roubado na derrota para Amir Albazi na luta principal?

Enquanto a maior parte da comunidade do MMA acredita que Kai Kara-France fez o suficiente para se recuperar de sua derrota para Brandon Moreno no evento principal do UFC Vegas 74 na noite de sábado, dois dos juízes discordaram, o que levou Amir Albazi a conquistar a maior vitória de sua carreira por decisão dividida. Apesar da luta ter sido muito disputada ao longo dos 25 minutos, o placar da luta configura um roubo?

Mike Heck, Damon Martin e E. Casey Leydon, do MMA Fighting, reagem ao retorno da promoção ao APEX, ao placar da vitória de Albazi sobre Kara-France e se os placares oficiais fizeram ou não o suficiente para mudar as opiniões sobre o resultado quando foi lido inicialmente. Além disso, os tópicos incluem Albazi pedindo uma chance pelo título contra o vencedor da luta do UFC 290 entre Brandon Moreno e Alexandre Pantoja e quais são suas chances de conseguir, a vitória de Jim Miller por nocaute em 23 segundos, a finalização desagradável de Karine Silva, mas não sendo recompensada com um bônus, Alex Caceres e a batalha selvagem do co-evento principal de Daniel Pineda e muito mais.

Assista ao show pós-luta do UFC Vegas 74 acima, ou uma versão somente em áudio do show também pode ser transmitida abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde mais você conseguir seus pods.