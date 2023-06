Shows de drag em bases militares foram adotados pelos militares dos EUA na Segunda Guerra Mundial, mas agora são proibidos

Os atuais líderes das forças militares dos EUA aparentemente não toleram shows de drag em bases militares, mas isso é uma grande diferença em relação aos dias anteriores, porque os shows de drag foram adotados pelo bronze durante a Segunda Guerra Mundial.

Em 1942, os militares uniram forças com a USO e a Cruz Vermelha Americana para entreter nossas tropas – tanto em casa quanto no exterior – com shows de drag. Não só isso, os soldados eram os únicos travestidos.

Os Serviços Especiais do Exército publicaram um manual sobre como produzir esses shows. O manual se referia às produções como “Girly Shows” e até dava dicas de como deixar os soldados bonitos para o altamente coreografado “Pony Ballet”. O Pony Ballet foi descrito como soldados vestindo tutus junto com botas do exército.

E pegue isso … Geral Dwight D Eisenhowero Comandante Supremo das Forças Aliadas, disse na época: “A USO deu uma demonstração impressionante de como as pessoas em nosso país de diferentes credos, raças e status econômico podem trabalhar juntas quando a nação se dedica a um total , esforço integrado.”



Reproduzir conteúdo de vídeo





29/03/23 C-SPAN

Isso está em contraste impressionante com o cenário atual… Secretário de Defesa Lloyd Austin disse que não há lugar para shows de drags financiados por impostos em bases militares. Um show de drag marcado para este mês na Base Aérea de Nellis, em Nevada – para celebrar o Mês do Orgulho – foi canceladoapesar do fato de ter havido 2 shows anteriores nos últimos anos.



Reproduzir conteúdo de vídeo





01/06/23 TMZ.com

A drag queen que deveria ser a atração principal daquele show – estrela de “RuPaul’s Drag Race” Coco Montrese — disse-nos no “TMZ Live” quinta-feira que o secretário Austin estava errado — estes shows foram financiados de forma privada.