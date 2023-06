Simone Biles retorna após dois anos no US Classic

Rio Campeã olímpica de 2016 e pentacampeã mundial de ginástica artística Simone Bilesa estrela ginasta dos Estados Unidos, fará seu retorno no US Classic em 4 de agosto.

Bílis não competia desde os Jogos de Tóquio, onde teve que se retirar das finais por equipes e individual geral devido a um transtorno mental sofrido durante o rodízio no salto na competição por equipes.

Dias depois, ela conseguiu disputar a final da trave de equilíbrio, onde conquistou o bronze.

A volta de Simone Biles

Agora, a atleta de 26 anos deve voltar dois anos depois de competir pela última vez, de acordo com a USA Gymnastics, a federação de ginástica de seu país.

Bílis jogador da NFL casado Jonathan Owens em 24 de abril e agora parece pronto para fazer um retorno competitivo no campo profissional.

Esta é a segunda vez que ela faz uma longa pausa na carreira. Depois de conquistar o ouro no geral nos Jogos do Rio, ela só voltou a treinar no final de 2017 e voltou às competições em maio de 2018.

Na ocasião, a ginasta não declarou publicamente seus planos, nem disse se pretende disputar Paris 2024, que seria sua terceira Olimpíada.

O US Classic, que será disputado em Chicago, contará com os dois últimos campeões olímpicos, Bílis e sua sucessora no Rio Sunisa Leebem como o atual campeão olímpico Jade Carey.