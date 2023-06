SINE/IDT abre mais de 800 vagas de EMPREGOS em Fortaleza

No estado do Ceará, o Sistema Nacional de Empregos e o Instituto do Desenvolvimento do Trabalho (Sine/IDT) abre novas 853 vagas de emprego para profissionais em diversos níveis de escolaridade e áreas de formação.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Auxiliar de confeitaria 2 vagas Auxiliar de cozinha 14 vagas Auxiliar de estoque 02 vagas Auxiliar de faturamento 3 vagas Auxiliar de limpeza 3 vagas Técnico eletricista 1 vaga Técnico em eletromecânica 1 vaga Técnico em saúde bucal 2 vagas Teleoperador 310 vagas Telhador (telhas metálicas) 1 vaga Pintor de paredes 4 vagas Promotor de vendas 10 vagas Repositor – em supermercados 10 vagas Representante comercial autônomo 4 vagas Secretário escolar(tecnólogo) 1 vaga Segurança de evento 50 vagas Motorista de automóveis 2 vagas Motorista de caminhão 5 vagas Motorista de ônibus urbano 5 vagas Motorista entregador 7 vagas Operador de caixa 25 vagas Operador de centrífuga (tratamentos químicos e afins) 2 vagas Operador de centro de usinagem com comando numérico 1 vaga Garçom 11 vagas Gerente de restaurante 1 vagas Governanta de residência 1 vagas Impressor de máquina ofsete 1 vagas Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos 2 vagas Instrutor de informática 1 vaga Atendente de lojas e mercados 2 vagas Atendente de mesa 1 vaga Atendente de padaria 25 vagas Atendente do setor de frios e laticínios 5 vagas Jardineiro 2 vagas Lavador de roupas 1 vaga Lixador de peças de metal 1 vaga Lubrificador de automóveis 1 vaga Marceneiro 1 vaga Mecânico 1 vaga Mecânico de automóvel 3 vagas Camareira de hotel 10 vaga Carpinteiro 1 vaga Carpinteiro auxiliar 1 vaga Carpinteiro de obras 3 vagas Churrasqueiro 1 vaga Comprador 1 vaga Empregado doméstico faxineiro 2 vagas Encarregado de padaria 1 vaga Encarregado de produção na fabricação de produtos de cerâmica, porcelanatos e afins 1 vaga Encarregado de supermercado 5 vagas Engenheiro mecânico 1 vaga Estoquista 1 vaga Auxiliar financeiro 3 vagas Auxiliar técnico de refrigeração 3 vagas Balconista de açougue 5 vagas Consultor de vendas 1 vaga Cortador de roupas 1 vaga Costureira de máquinas industriais 50 vagas Cozinheiro de restaurante 1 vaga Cozinheiro geral 17 vagas Cozinheiro industrial 1 vaga Cumim 2 vagas Eletricista 5 vagas Eletricista de manutenção industrial 1 vaga Empregado doméstico nos serviços gerais 2 vagas Fiel de depósito 10 vagas Fiscal de prevenção de perdas 2 vagas Forneiro de padaria 1 vaga Açougueiro 2 vagas Administrador de empresas 1 vaga Ajudante de estruturas metálicas 1 vaga Ajudante de motorista 1 vaga Alinhador de direção 1 vaga Analista de recursos humanos 2 vagas Auxiliar de linha de produção 5 vagas Auxiliar de logistica 26 vagas Auxiliar de produção de gorduras vegetais comestíveis 7 vagas Auxiliar de segurança 50 vagas Auxiliar de tráfego 1 vaga Mecânico de refrigeração 7 vagas Mestre padeiro 1 vaga Modelista de roupas 2 vagas Montador de estruturas metálicas 2 vagas Operador de guincho 1 vaga Operador de máquina de bordar 2 vagas Operador de máquina de corte de roupas 1 vaga Padeiro 2 vagas Passador de roupas em geral 1 vaga Pedreiro 16 vagas Pedreiro de acabamento 10 vagas Pedreiro de fachada 10 vagas Serralheiro 1 vaga Serralheiro de ferro 1 vaga Soldador 1 vaga Supervisor administrativo 1 vaga Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos 1 vaga Técnico automotivo 1 vaga Técnico de edificações 1 vaga Técnico de manutenção eletrônica 1 vaga Técnico de refrigeração (instalação) 3 vagas Torneiro mecânico 2 vagas Vendedor interno 14 vagas Vendedor pracista 6 vagas

INSCRIÇÃO SINE/IDT

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico da Emprega Brasil, baixar o aplicativo SINE Fácil ou enviar o currículo para um dos e-mails abaixo, colocando o nome da vaga de interesse no “assunto” da mensagem.

vagas.fortaleza@idt.org.br

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

