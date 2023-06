SINE/IDT de Aracati – CE promove novas VAGAS de EMPREGOS

No estado do Ceará, a Prefeitura Municipal de Pacém por meio Sistema Nacional de Empregos e o Instituto do Desenvolvimento do Trabalho (SINE/IDT) promove abertura de novas vagas de empregos para profissionais em diversos níveis de escolaridade.

CARGOS Camareira de hotel 2 vagas Caseiro 2 vagas Chapeiro 1 vaga Confeccionador de calçados de couro 3 vagas Técnico em manutenção de equipamentos de informática 1 vaga Técnico em manutenção de máquinas 1 vaga Vendedor pracista 4 vagas Zelador 2 vagas Motorista de caminhão 1 vaga Operador de caixa 1 vaga Operador de empilhadeira 1 vaga Pizzaiolo 1 vaga Professor de engenharia 2 vagas Auxiliar de cozinha 2 vagas Auxiliar de limpeza 1 vaga Bibliotecário 1 vaga Soldador 1 vaga Supervisor de logística 1 vaga Técnico de edificações 1 vaga Técnico de garantia da qualidade 1 vaga Consultor de vendas 1 vaga Costureiro, a máquina na confecção em série 1 vaga Cozinheiro geral 1 vaga Cumim 1 vaga Eletricista 1 vaga Eletricista auxiliar 1 vaga Empregado doméstico faxineiro 1 vaga Encarregado de supermercado 1 vaga Garçom 3 vagas Montador de móveis de madeira 1 vaga Analista contábil 1 vaga Assistente administrativo 1 vaga Atendente de farmácia – balconista 1 vaga Atendente de telemarketing 1 vaga Auxiliar administrativo 1 vaga

Sobre o SINE

Criado em 1975 sob a égide da Convenção nº. 88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que orienta cada país-membro a manter um serviço público e gratuito de emprego, para a melhor organização do mercado de trabalho.

Este serviço permite que empresa (pessoa jurídica) ou pessoa física pesquise trabalhadores cadastrados no Sistema Nacional de Emprego (SINE), de acordo com o perfil profissional desejado.

Via sistema, disponibiliza vagas, convoca candidatos para entrevistas de emprego e monitora os encaminhamentos de candidatos realizados por unidades de atendimento do SINE.

As principais ações disponibilizadas por essa rede de atendimento são a intermediação de mão-de-obra e a habilitação ao seguro-desemprego.

Os intermediários de mão-de-obra visam colocar os trabalhadores no mercado de trabalho através da obtenção de ofertas de emprego junto dos empregadores, reduzindo o tempo de espera e a assimetria de informação no mercado de trabalho tanto para trabalhadores como para empregadores.



Como tal, o serviço destina-se a facilitar o cumprimento da oferta e procura de emprego.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico Emprega Brasil, baixar o aplicativo SINE FÁCIL ou enviar o currículo para o e-mail: vagas.aracati@idt.org.br, colocando o nome da vaga de interesse no “assunto” da mensagem.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

