SIPE realiza serviços de manutenção e melhoramento na iluminação do arraial Arroche o Nó

A Superintendência de Iluminação Pública de Penedo (SIPE) é um setor da Prefeitura de Penedo que gera mais segurança e qualidade de vida para a população, atuando ainda como suporte essencial em ações institucionais, colaborando efetivamente no sucesso do resgate dos festejos juninos promovidos pela gestão Ronaldo Lopes/João Lucas.

Segundo o Diretor Operacional da SIPE, Everaldo Passos, uma equipe foi destinada especificamente para avaliar e dar manutenção em toda a rede luminosa, desde a arena onde acontecem os shows, até a posteação do entorno do arraial Arroche o Nó 2023.

Passos informa ainda que, durante o evento, uma equipe estará de prontidão na festa organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ), com caminhão auxiliar equipado de plataforma e cesto aéreo isolado para tensão.

A SIPE atende as demandas do evento, garantindo o funcionamento das luminárias dos postes da orla e ruas adjacentes, e a instalação de refletores que melhoram a luminosidade, proporcionando maior sensação de segurança para todos, principalmente no espaço reservado para a apresentação das atrações artísticas.

Para o Superintendente Ricardo Araújo, responsável pela SIPE, esse trabalho de parceria com outros setores da Prefeitura de Penedo, é parte da rotina do setor, principalmente quando se trata de grandes eventos que demandam um suporte com a presença de profissionais específicos.

“Nossa superintendência é formada por equipes com colaboradores qualificados e que estão sempre a postos para darem o seu melhor”, completou Araújo, destacando ainda o empenho dos servidores da SIPE.

