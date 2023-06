Sistema Etapa oferece simulado gratuito para a prova

Com o período de inscrições no ENEM 2023 chegando ao fim, muitos estudantes brasileiros já começaram a se preparar para enfrentar a prova.

Se você está buscando uma forma de testar os seus conhecimentos e turbinar a sua preparação para o ENEM 2023, então está no lugar certo. O Sistema Etapa divulgou que as inscrições para a próxima edição do seu Simulado Aberto ENEM estão abertas.

O simulado é uma excelente chance de testar os seus conhecimentos e se preparar para a prova. Assim, para te ajudar a realizar a sua inscrição e entender como o Simulado ENEM do Sistema Etapa irá funcionar, o artigo de hoje trouxe um resumo completo para você. Confira!

Simulado Aberto do Sistema Etapa: uma chance de se preparar para o ENEM 2023

As inscrições para o Simulado Aberto ENEM do Sistema Etapa estão abertas e todos os interessados já podem se inscrever.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico presente no site do Sistema Etapa. Os estudantes que nunca usaram a plataforma precisarão fazer um cadastro antes de começar a própria inscrição.

É importante destacar que os estudantes interessados em participar do simulado não precisarão pagar nenhum tipo de taxa de inscrição, uma vez que a prova será 100% gratuita.

Simulado Aberto do Sistema Etapa: como funciona?

O Simulado Aberto ENEM do Sistema Etapa será aplicado em dois dias diferentes para simular as condições reais da prova do ENEM. As provas irão acontecer de forma online e os candidatos poderão realizá-las em qualquer dispositivo eletrônico.

Entre os dias 24 e 26 de junho, os estudantes poderão realizar o simulado da prova do primeiro dia do ENEM. O exame será composto por uma redação e por 90 questões de múltipla escolha de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e de Ciências Humanas e suas Tecnologias. A estrutura do simulado será exatamente a mesma que os candidatos irão encontrar no dia do ENEM 2023 e os estudantes poderão responder todas as questões e escrever a redação em, no máximo, 5h30, assim como na prova do ENEM.



O simulado do segundo dia de prova do ENEM, por sua vez, deverá ser realizado entre os dias 01 e 03 de julho. A prova será composta por 90 questões de múltipla escolha de Matemática e suas Tecnologias e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Os estudantes poderão responder as questões em 5h, conforme determinado pelo ENEM.

As questões utilizadas pelo Sistema Etapa no simulado reúnem perguntas utilizadas em edições anteriores do ENEM e também questões elaboradas pelo próprio Etapa segundo as tendências e modelos do Exame Nacional do Ensino Médio.

Simulado Aberto do Sistema Etapa: gabarito e correção da prova

Com o fim da aplicação do Simulado Aberto ENEM, o Sistema Etapa irá divulgar o gabarito de respostas e a resolução das questões das provas dos dois dias.

Os participantes também poderão ter acesso a uma análise do próprio desempenho na prova. Nesse documento, os estudantes irão descobrir quantos acertos fizeram, qual teria sido a nota em cada prova segundo os critérios de correção do ENEM e também qual a situação da própria pontuação em relação a outros participantes do simulado.

Por fim, o Etapa também irá divulgar um vídeo explicativo sobre como corrigir a própria redação e avaliar os elementos do texto que podem ser melhorados.

A importância dos simulados para o ENEM 2023

Os simulados são ferramentas extremamente importantes para os estudantes que querem se preparar de forma adequada para o ENEM 2023.

Tenha em mente que os simulados permitem que você teste os seus conhecimentos e identifique quais são as disciplinas que você possui menos facilidade e precisa estudar mais.

Além disso, os simulados possibilitam aos estudantes a chance de vivenciar a experiência do ENEM, enfrentando situações semelhantes às que encontrarão no dia de aplicação da prova. Você poderá, por exemplo, se acostumar com o tempo disponível para a resolução das questões e com a estrutura da prova.