Slash e Axl Rose ‘apanhados’ em estúdio: ‘Parece incrível!’

eubanda de rock lendária Armas e rosas recentemente se reuniram e os fãs estão esperando ansiosamente por um novo álbum. Golpearguitarrista e Axl Rosevocalista, foram flagrados em um estúdio na Noruega no fim de semana, levando os seguidores a acreditar que um novo trabalho pode estar chegando em breve.

A foto, compartilhada e apagada pelo estúdio, viralizou nas redes sociais alguns dias antes da apresentação da banda inglesa em Glastonbury, aumentando a expectativa para outro projeto do Guns N’ Roses.

O épico desempenho vitalício de Busta Rhymes no BET AwardsTW@BET

“F—ing great! Temos que sair com essas duas lendas do rock no estúdio hoje”, disse a legenda da foto. “Gente muito legal! A banda queria um bom estúdio com uma variedade de alto-falantes e fones de ouvido para ouvir novas mixagens antes de irem para Glastonbury.

“Parece incrível!”

A banda também vem de um magnífico show no Civitas Metropolitano de Madri como parte de sua turnê mundial.

Rumor sobre novo álbum do Guns N’ Roses iniciado pelo estúdio

O estúdio que Slash e Axl Rose visitaram, localizado em Oslo, chama-se Estúdios de Som Urbano.

Seu post no IG é o culpado por espalhar rumores de uma nova produção. Eles tiveram que apagar a foto devido a toda a comoção.

O Guns N’ Roses também vem ensaiando faixas inéditas como “Perhaps” e “Oklahoma”.

A banda está ativa desde 1985 e foi originada em Los Angeles. Ele se enquadra nos gêneros de hard rock, heavy metal, glam metal e sleaze rock, entre outros.