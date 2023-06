Sleepy Brown diz aos fãs que OutKast acabou e classifica o grupo ‘Aquemini’ como o melhor álbum

Reproduzir conteúdo de vídeo



Outkast vai cair como uma das melhores duplas de hip hop da história … mas não cruze os dedos para uma reunião porque Sleepy Brown diz que o grupo acabou para sempre.

TMZ Hip-Hop pegou o sr. Brown no LAX segunda-feira … e com o 20º aniversário do álbum monstruoso de Kast “Speakerboxxx/The Love Below” se aproximando, queríamos ver se há alguma chance de eles usarem esse marco para voltar ao mix musical.

O produtor Organized Noize expôs o óbvio para nós … André 3000A deserção cósmica do grupo causou seu fim indefinido, e nem mesmo uma celebração de um dos únicos projetos de rap a ganhar o Álbum do Ano no Grammy pode ressuscitar o movimento.

sonolento e Garotão desde então uniram forças… lançando seu álbum conjunto “Big Sleepover” em 2021 e ainda conquistando o público do passado com seu clássico no topo das paradas “The Way You Move!!!”

Outkast também tem um dos melhores catálogos da história do rap. Quando se trata de classificar seus álbuns, Sleepy sente que o álbum de 1998 do grupo, “Aquemini”, detém o 👑.

O eclético LP gerou os discos clássicos “Rosa Parks”, “SpottieOttieDopaliscious” e foi o primeiro álbum de rappers do sul a obter uma classificação perfeita na revista “The Source” na época.