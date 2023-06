SMTT de Penedo anuncia estacionamento exclusivo para motos durante partidas do Penedense

Na manhã desta sexta-feira, 23 de junho, o Superintendente da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) de Penedo, Joanílson Sampaio Júnior, mais conhecido como Jota Júnior, concedeu uma entrevista ao apresentador João Lucas, na rádio Penedo FM. Durante a conversa, Jota Júnior destacou o trabalho da SMTT para melhorar o trânsito e a segurança em Penedo, e especialmente a criação de um estacionamento exclusivo para motos durante as partidas do Penedense no Estádio Dr. Alfredo Leahy.

O Superintendente esclareceu a situação vivida na última partida do cube ribeirinho, onde ocorreram várias notificações para veículos estacionados de forma inadequada, dificultando a logística e a mobilidade na região. Ele reiterou que a SMTT tem a responsabilidade de aplicar o Código de Trânsito Brasileiro e tomar as medidas necessárias para garantir a segurança e a fluidez do trânsito na cidade.

No entanto, a grande novidade da entrevista foi a criação de um estacionamento exclusivo para motos durante as partidas do Penedense, sugestão dada pelo vereador Bili Marques, na última sessão da Câmara de Vereadores de Penedo. Segundo Jota Júnior, essa decisão visa aprimorar a organização e a segurança no trânsito durante esses eventos. O estacionamento ficará localizado na Rua Joaquim Mazone, ao lado do antigo Cesta Cheia, sendo exclusivo para motos e operando temporariamente durante os jogos. Um agente de trânsito também ficará na localidade, durante a partida. A área exclusiva iniciará a partir das 12h e se estenderá até o término do jogo do Penedense.

Essa medida é parte do compromisso da SMTT de Penedo em melhorar continuamente a gestão do trânsito na cidade, garantindo a segurança dos motoristas e pedestres, além de contribuir para a organização dos eventos esportivos locais.

A Prefeitura de Penedo continua trabalhando para promover ações que beneficiem todos os cidadãos e visitantes da cidade.