SMTT Penedo promove melhorias no trânsito para a Feirinha de Santa Luzia

A Prefeitura de Penedo, por meio da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), tem o prazer de anunciar uma série de melhorias significativas no trânsito na Avenida João Ramalho, especialmente aos domingos, período em que ocorre a tradicional Feira de Santa Luzia.

A iniciativa surge em resposta às preocupações levantadas por moradores e frequentadores da feira, que destacaram as dificuldades encontradas no tráfego durante o evento devido ao excesso de veículos estacionados em ambos os lados da via, uma vez que a Avenida João Ramalho é de mão dupla.

Para melhorar a fluidez do tráfego e a segurança de todos, foram instaladas placas de proibição de estacionamento e o meio-fio foi pintado de amarelo. A partir de agora, será proibido estacionar na localidade das 05h às 12h, em um dos lados da via da Avenida João Ramalho, todos os domingos.

A SMTT acredita que essas mudanças permitirão uma maior fluidez no trânsito, facilitando a circulação de veículos que passam pelo local e, consequentemente, promovendo uma melhoria na acessibilidade para todos os visitantes da Feira de Santa Luzia.

Neste domingo, dia 25, a SMTT estará focada em fornecer orientações aos motoristas. No entanto, a partir do próximo domingo, as infrações observadas serão devidamente registradas e penalizadas.A Prefeitura de Penedo, através da SMTT estão comprometidos em proporcionar um ambiente seguro, acessível e agradável para todos.

SECOM/PMP