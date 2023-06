Snoop Dogg e Dr. Dre adia show de ‘Doggystyle’ para greve dos roteiristas

Snoop Dogg dar dr. Dre não acho que o próximo aniversário de 30 anos de “Doggystyle” será divertido se seus manos envolvidos na greve do Writers Guild of America não conseguirem sua parte – então eles estão mudando a data !!!

Como dissemos anteriormente, as lendas do hip hop anunciaram que estão assumindo o Hollywood Bowl de 27 a 28 de junho, mas na sexta-feira, Snoop anunciou as novas datas como 20 e 21 de outubro … sendo a primeira o seu 52º C-Day !!!