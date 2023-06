Sonya, mãe de Stephen Curry, deslumbra com beleza aos 57 anos: ‘Linda senhora natural’

A mãe de Steph Curry, Sonya tornou-se uma celebridade nos últimos anos. Não é nenhuma surpresa realmente – criar uma das maiores estrelas do basquete de uma geração e, ao mesmo tempo, contribuir com um excelente trabalho educacional tem um grande mérito.

Sônia é uma educador por trade e presidente da Christian Montessori School of Lake Norman em Huntersville, Carolina do Norte. Quando não está dando entrevistas explicando os enormes sucessos da família, Sonya frequentemente participa e organiza eventos educacionais em todos os Estados Unidos.

De fato, em seu último evento, Sonya foi convidada para o Almoço da Women of NABA Network (WONN) como oradora principal. “Gostei de conhecer e me conectar com todos. Obrigado por comparecer e obrigado a todos que compraram meu livro, Fierce Love”, disse Sonya no Instagram após o evento.

Sua postagem impressionou os seguidores do Instagram não apenas por seu trabalho incrível, mas também por sua beleza estonteante. No evento, a mãe de Steph usava um vestido verde que combinava com a incrível cor de seus olhos.

Além do mais, Sonya compartilhou um vídeo de sua rotina de maquiagem antes do evento e surpreendeu os fãs com seu visual deslumbrante. Aos 57 anos, ela mantém sua estonteante beleza juvenil, algo que os fãs expressaram nos comentários do post. “Quem te deu esses genes eternos (sorriso)”, comentou um seguidor. “Tão linda. Eu amo você e toda a sua família. Que mãe incrível você é!” disse outro.