‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ chega a US$ 120,5 milhões em estreia

“Homem-Aranha: Além do Aranhaverso” estreou nos cinemas dos Estados Unidos e do Canadá com US$ 120,5 milhões, mais do que triplicando a estreia do original animado de 2018 e mostrando o tipo de crescimento de bilheteria de filme para filme que causaria inveja até mesmo nas franquias mais poderosas de Hollywood.

Fotos da Sony‘ “Across the Spider-Verse”, o spin-off animado do Homem-Aranha em vários versos, ultrapassou as expectativas, de acordo com estimativas do estúdio no domingo, recebendo ótimas críticas (95% novas no Rotten Tomatoes) e forte agitação para o aguardado sucessor. – até o vencedor do Oscar “Spider-Man: Into the Spider-Verse”.

No reino às vezes estereotipado dos filmes de super-heróis, “Into the Spider-Verse” de 2018 ofereceu uma explosão de originalidade, apresentando um adolescente webslinger do Brooklyn, Miles Morales (Shameik Moore), uma Gwen punk-rock (Hailee Steinfeld) e uma série de outras Pessoas-Aranha. Foi lançado com $ 35,4 milhões a caminho de $ 384,3 milhões em todo o mundo.

“Across the Spider-Verse”, que expande exponencialmente os mundos que saltam do universo do filme, custou US$ 100 milhões para ser feito, cerca de metade do custo médio de um filme de quadrinhos de ação ao vivo. Portanto, mesmo com a previsão de US $ 80 milhões que “Spider-Verse” deveria abrir, “Across the Spider-Verse” teria sido um sucesso.

Em vez disso, acabou sendo uma sensação de bilheteria e a segunda maior estreia doméstica de 2023, atrás apenas de “O filme Super Mario Bros..” “Across the Spider-Verse”, dirigido por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, chegou a superar “Guardiões da Galáxia Vol. 3”, que estreou com $ 118 milhões, para o melhor fim de semana de abertura do verão até agora.

O filme, conduzido pelos produtores e roteiristas Phil Lord e Christopher Miller, é a segunda parte de uma trilogia que será concluída com um terceiro capítulo a ser lançado no ano que vem. “Across the Spider-Verse” também teve um desempenho superior no exterior, com $ 88,1 milhões no exterior.

Depois de poucas ofertas para a família durante grande parte do primeiro semestre de 2023, os cinemas estão repentinamente repletos de entretenimento para crianças. O filme mais vendido da semana passada, o remake live-action da Walt Disney Co., “A Pequena Sereia”, caiu para o segundo lugar com US$ 40,6 milhões em seu segundo final de semana.

Depois de lançar com $ 95,5 milhões e $ 117,5 milhões no fim de semana do Memorial Day de quatro dias, “A Pequena Sereia” caiu 57%, em parte devido à formidável competição de “Across the Spider-Verse”.

Tendo custado US$ 250 milhões para ser produzido, “A Pequena Sereia” foi recebido com críticas mistas, mas mais entusiasmo do público, o que lhe deu um “A” no CinemaScore. Mas no exterior, onde os remakes de live-action anteriores da Disney prosperaram, está se mostrando um território mais difícil desta vez. O filme somou $ 42,4 milhões internacionalmente no fim de semana.

A Disney também forneceu a melhor opção de contraprogramação do fim de semana em “The Boogeyman”, uma adaptação de terror bem recebida de um conto de Stephen King. O filme de US $ 35 milhões do diretor Rob Savage, estrelado por Sophie Thatcher e Chris Messina, foi originalmente planejado para estrear no Hulu antes que o estúdio mudasse. Ele estreou com $ 12,3 milhões em vendas de ingressos.

Em lançamento limitado, o filme de estreia de Sundance, “Past Lives”, foi lançado com uma média impressionante de $ 58.067 por tela em quatro telas. A estréia na direção de Celine Song é estrelada por Greta Lee como uma mulher dividida entre um amigo de infância da Coréia (Teo Yoo) e seu marido americano (John Magaro).

Vendas de ingressos estimadas de sexta a domingo nos cinemas dos Estados Unidos e Canadá, de acordo com a Comscore.

1. “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso”, $ 120,5 milhões.

2. “A Pequena Sereia”, US$ 40,6 milhões.

3. “O bicho-papão”, US$ 12,3 milhões.

4. “Guardiões da Galáxia Vol. 3”, $ 10,2 milhões.

5. “Fast X”, US$ 9,2 milhões.

6. “The Super Mario Bros. Movie”, US$ 3,4 milhões.

7. “Sobre meu pai”, US$ 2,1 milhões.

8. “A Máquina”, US$ 1,8 milhão.

9. “Suga: Agust D Tour ao vivo no Japão”, US$ 1,2 milhão.

10. “You Hurt My Feelings”, $ 770.000.