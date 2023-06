Spurs ainda tem +25.000 chances de ganhar o título, apesar da chegada de Wembanyama, Celtics ainda é favorito

Taqueles que normalmente não acompanham a NBA provavelmente acreditarão de Victor Wembanyama chegada pode ser um ponto de inflexão para o incentivo de São Antônio. Mas nenhum candidato importante na história da NBA teve um impacto imediato, alguns tiveram temporadas de estreia maravilhosas, mas nunca conseguiram ganhar o título em sua primeira temporada. Quando Michael Jordan chegou ao búfalos de Chicago como perspectiva que ele era, levou mais de uma década para ganhar seu primeiro título da NBA, apesar de dominar a liga por meio de suas estatísticas. Lebron James não conseguiu conquistar o título com o Cleveland Cavaliers até sua segunda passagem pela equipe. Kobe Bryant veio e encantou toda a liga, mas também levou alguns anos para ganhar seu primeiro anel. é bem evidente Victor Wembanyama não é o messias do basquete. Probabilidades de acordo com Fan Duel ainda são +25.000 para os Spurs vencerem nesta temporada, mesmo após a chegada de Wemby.

Ser favorito da NBA não garante o título

Ao longo de toda a última temporada, o celtas de Boston eram considerados favoritos para vencer o NBA título, mas acabou perdendo para o Miami Heat nos Playoffs. Uma temporada antes disso, o Celtics também era favorito, mas perdeu a final para o Golden State Warriors. Alguém poderia pensar que o Celtics merece ganhar o ringue depois de tantos anos como favorito. Mas essa é a beleza dos esportes, eles são perfeitamente imprevisíveis e qualquer time pode conquistar o título até o final da temporada. Mesmo que o Celtics seja o favorito novamente, ainda temos os suspeitos de sempre liderando as chances com o Denver Nuggets (+470), o Milwaukee Bucks (+550) e o Phoenix Suns (+650) logo atrás do Boston (+460). Se Victor Wembanyama conseguir levar os Spurs aos Playoffs, já será considerado histórico para ele e para o time.

Atrás dos quatro campeões mais prováveis, estão Golden State Warriors (+1200), Los Angeles Lakers (+1500), Miami Heat (+1700) e Philadelphia 76ers (+1700). Determinar quais times estarão de pé quando os Playoffs chegarem não é tão difícil, mas prever o campeão da NBA está ficando mais difícil com o passar dos anos. No mundo atual da NBA, todos os times do Top 10 mais competitivos têm a chance de vencer tudo. Tudo vai depender de como eles chegarão aos Playoffs e da sorte que tiverem ao longo do caminho. Vamos sentar e ver o efeito Victor Wembanyama tem na liga assim que se prepara e entra na quadra.