Spurs pegam seu homem: Wembanyama é o número 1 geral no Draft da NBA

Cgalinha NBA comissário Adam Silver intensificou-se para o Barclays Center púlpito na noite de quinta-feira, todos os presentes sabiam o que aconteceria quando ele anunciasse a primeira escolha.

E assim foi — Victor Wembanyama é um Esporão Santo Antônio.

O esporas oficializou na quinta-feira ao selecionar o fenômeno francês nº 1 geral – o terceiro jogador na história da franquia a ser escolhido no topo do draft, depois de outros grandes homens David Robinson (1987) e Tim Duncan (1997). Se O animal segue em seus Hall da Fama passos continuam a ser vistos – mas muitos na NBA estão esperando wemby liderar Santo Antônio em uma nova era de contenção.

A jornada de Wembanyama para o número 1

nascido no norte França, O animalOs pais de ambos eram atletas com mais de um metro e oitenta de altura. Sua irmã mais velha Véspera é jogador profissional de basquete e seus avós também praticavam o esporte.

Aos nove anos de idade, Wembanyama media 5’11”, e passou um tempo com Barcelonabasquete antes de fazer sua estreia profissional aos 15 anos. Wembanyama entrou ASVEL na primeira divisão do basquete francês em 2021 e conquistou o LNB Pro A título da liga em sua única temporada lá, juntando-se Metropolitanos 92 antes do início da temporada 2022/23 – após o que, ele foi nomeado MVP da liga.

Wembanyama se destacou para os olheiros por anos devido à sua combinação incomum de tamanho, capacidade atlética, visão e habilidade de chute. Ele era considerado a escolha número 1 infalível antes mesmo do esporas ganhou o NBA loteria do mês passado.

A história do Spurs com grandes talentos

Santo Antônio ocupou a primeira escolha no Draft da NBA em três ocasiões — e curiosamente, eles selecionaram um centro geracional a cada vez.

O esporas pegou David Robinson no topo do draft de 1987, mas teve que esperar dois anos por ele enquanto completava o serviço militar. Robinson eventualmente desembarcou no Hall of Fame depois de passar toda a sua carreira de 15 anos em San Antonio, ganhando dois campeonatos e um prêmio de MVP ao longo do caminho.

Robinson foi emparelhado com Tim Duncan mais tarde em sua carreira. Os Spurs levaram Duncan em primeiro lugar geral no draft de 1997, e o eventual tetracampeão se tornou um dos melhores jogadores internos do NBA já viu.

Duncan será o mentor de Wembanyama conforme sua carreira na NBA está em andamento – e com uma ajuda como essa, é difícil imaginar o garoto se tornando outra coisa senão um jogador estrela.