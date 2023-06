Steffon Diggs não é mais um problema para Bills: McDermott diz que as preocupações do receptor foram resolvidas

Stefon Diggs estava de volta ao campo treinando na quarta-feira, e Contas treinador Sean McDermott disse que quaisquer questões remanescentes da temporada passada que causaram preocupação e confusão sobre a ausência do melhor recebedor de Buffalo no dia anterior foram resolvidas.

Para começar, McDermott disse que Diggs não faltou à sessão obrigatória da equipe na terça-feira, mas foi dispensado. Quanto aos problemas que levaram Diggs a questionar seu papel no ataque, o técnico disse que o time e o recebedor estão “em uma boa situação”.

McDermott fez uma aparição não programada com repórteres após o treino para abordar questões levantadas sobre o status de Diggs, esclarecendo e expandindo os comentários limitados que ele fez para ajudar a criar a agitação um dia antes. Foi quando ele disse estar “muito preocupado” com a saída do recebedor das instalações do time e faltar a um treino obrigatório.

Ao traçar um cronograma, McDermott disse que ele e os oficiais da equipe passaram segunda e terça conversando com Diggs para abordar as preocupações do receptor. A equipe e o jogador concordaram em fazer uma pausa nas conversas, com McDermott dizendo que dispensou Diggs do treino e retomou as conversas no final do dia.

“Às vezes você precisa conversar, precisa de comunicação e eu aprecio Stef por estar disposto a se comunicar”, disse McDermott. “E vocês precisam entender, Stef é um membro valioso deste time de futebol. Ele é um dos nossos capitães e um líder… E eu o amo.”

Embora Diggs ainda não tenha se dirigido aos repórteres ou compartilhado suas preocupações publicamente, ele foi uma visão bem-vinda vestindo sua camisa branca nº 14 e shorts em sua estreia nos treinos fora de temporada. Diggs pulou as sessões anteriores de treino voluntário da equipe, que começaram em meados de abril.

Diggs se limitou a participar apenas dos treinos de alongamento e individuais, enquanto assistia às sessões da equipe da linha lateral, algumas delas ao lado do coordenador ofensivo Ken Dorsey. Durante uma sessão de alongamento, Diggs estendeu a mão e apertou a mão do quarterback Josh Allen.

McDermott disse que o tempo de prática limitado de Diggs foi planejado para “aumentá-lo” no início do campo de treinamento. Os Bills cancelaram sua última sessão obrigatória na quinta-feira e estão de folga até se apresentarem ao acampamento no subúrbio de Rochester no final do próximo mês.

Enquanto McDermott não divulgou os detalhes de suas conversas com Diggs, Allen lançar luz sobre as questões um dia antes. O quarterback disse que as preocupações de Diggs são questões não resolvidas decorrentes da última temporada, que incluem envolver mais o recebedor no ataque e ter mais informações sobre o planejamento do jogo entre as preocupações do jogador.

“Acho que algumas coisas poderiam ter corrido melhor no ano passado e não foram”, disse Allen. “Acho que, como organização, talvez não esteja se comunicando da maneira certa com tudo.”

Diggs está entrando em sua quarta temporada em Buffalo, e no verão passado foi recompensado com um contrato de US$ 96 milhões por quatro anos que começa nesta temporada.

Desde que foi adquirido em uma troca com o Minnesota em março de 2020, o jogador de 29 anos tem sido um dos recebedores mais produtivos da NFL ao combinar 365 recepções para 4.189 jardas e 29 touchdowns – um a menos do que em Minnesota – em seus três temporadas em Buffalo.

A produção de Diggs atingiu uma pausa na última parte da temporada passada, quando ele passou por três jogos nos quais teve 10 recepções para 123 jardas e nenhum touchdown. Fora isso, suas 108 recepções e 1.429 jardas ficaram em segundo lugar na lista do Bills de uma única temporada, e ele igualou o recorde da equipe com 11 touchdowns recebidos.

Diggs postou várias notas nas redes sociais sugerindo sua infelicidade nos últimos meses. Ele ficou particularmente chateado com a forma como a temporada do Bills terminou com um fracasso na derrota por 27-10 para o Cincinnati na rodada divisionária dos playoffs em janeiro.

Foi um passeio em que Diggs foi flagrado por câmeras de TV fazendo gestos animados de braço erguido para Allen na linha lateral.

Suas frustrações transbordaram depois, quando ele imediatamente saiu correndo do vestiário antes de McDermott se dirigir à equipe, levando o companheiro de equipe Isaiah McKenzie a perseguir Diggs e convencê-lo a retornar.

O pivô do Bills, Mitch Morse, não sabia dos problemas que incomodavam Diggs, enquanto satisfeito – e não surpreso – os dois lados conversaram sobre isso.

“Eles estão fazendo o que deveriam fazer, que é ter conversas possivelmente desconfortáveis, ter alguma franqueza, o que pode ser difícil às vezes, mas no final você aprecia isso”, disse Morse. “Quero que Stef e todos sejam a versão mais feliz de si mesmos. Ele é um dos melhores companheiros de equipe que já tive.”