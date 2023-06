Stefon Diggs está “frustrado” com seu papel no Bills, o que ele planeja fazer na próxima temporada?

Buffalo Bills Stefon Diggs não está muito feliz em seu time atual e está pensando em ir para outro time na próxima temporada.

O drama de Diggs com os Bills

Claro, há muito o que analisar. De alguma forma, uma trégua foi negociada e houve algum terreno comum entre o técnico Sean McDermott.

Durante a maior parte da semana passada, não houve relatos sobre a origem da posição de Diggs. No domingo, Ben Volin do Boston Globe revelou que “A frustração de Diggs é com seu papel no time ofensivo e sua voz para decidir as jogadas, de acordo com uma fonte da liga próxima ao vestiário dos Bills..”

O situação estava escondida à vista de todos desde a derrota de 17 pontos no playoff para o Bengals. Ele estava visivelmente frustrado em campo no final do jogo. Ele ficou na frente do quarterback Josh Allen e falou muito apenas com os braços. Diggs deixou o vestiário pós-jogo antes de se encontrar com os repórteres.

Ele pulou toda a parte voluntária do programa de entressafra, algo que não preocupou os fãs do Bills tanto quanto deveria.

Stefon Diggs atingiu seu ponto de ebulição porque não compareceu ao minicamp obrigatório após se encontrar com McDermott e o gerente geral Brandon Beane na segunda e terça-feira.

Ainda não está claro se Diggs saiu furioso ou foi convidado ou instruído a sair. Diggs reclamou nas redes sociais que alguém mentiu; ele pode ter saído sozinho depois que alguém sugeriu que ele o fizesse.