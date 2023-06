Stephen A. Smith mergulha na controvérsia: a lesão de Zion Williamson está relacionada ao caso de estrela de cinema adulto?

Stephen A. Smith é conhecido por discutir esportes, mas esta semana, a personalidade da ESPN abriu uma exceção ao abordar o suposto caso entre New Orleans Pelicans avançar Zion Williamson e uma estrela de cinema adulto, sugerindo uma possível conexão com seus ferimentos contínuos.

Durante um episódio de “O Show de Stephen A. Smith“Na quarta-feira, Smith trouxe à tona as reivindicações feitas por Moriah Mills nas redes sociais, alegando um relacionamento contínuo com Williamson.

Mills fez essas acusações depois Williamson e sua namorada anunciaram a gravidez com um vídeo de revelação de gênero no Instagram no início desta semana. “Agora, é meu trabalho falar sobre as notícias, mas geralmente evito me aprofundar na vida pessoal das pessoas dessa maneira. Concentro-me em esportes, notícias, eventos atuais, coisas assim. Mas me sinto compelido a dizer isso”, expressou Smith .

“Você está pronto para isso? Devo dizer que estou um pouco frustrado porque tudo em que consigo pensar é, cara, você jogou apenas 29 jogos no ano passado! E você perdeu a temporada anterior! Eu tenho me perguntado o que está causando o atraso em sua recuperação. Bem, agora eu sei!”

Zion perdeu muitos jogos

Williamson, a primeira escolha no Draft da NBA de 2019, jogou apenas 114 jogos pelos Pelicans em quatro temporadas, perdendo toda a temporada 2021-22 devido a um pé quebrado.

“Você é jovem, solteiro e tem a liberdade de fazer o que quiser com quem quiser. É problema seu. É uma pena que ela esteja expondo seus assuntos particulares assim – você deveria cortar os laços com ela. Mas há um problema maior questão em questão. Quero dizer, ela é uma estrela pornô. Pode-se supor que ela é bastante habilidosa em tudo o que faz. Estou esperando que sua lesão na perna cicatrize, Zion. Estou esperando há um bom tempo “, Smith continuou . “Quando você vai jogar?”

“O que estou tentando dizer é que precisamos que essas pernas sejam ágeis. Precisamos ver você no supino com seu físico forte, levantando cerca de 400 libras. Precisamos de você correndo para cima e para baixo naquela quadra. New Orleans precisa de você para ser saudável”, concluiu Smith.