Steve Kerr acredita que a chegada de Chris Paul mostrará uma equipe renovada do Golden State Warriors

One pensaria que a chegada de Chris Paul ao Golden State Warriors não era necessário porque eles já tinham Stephen Curry como seu armador interno. mas treinador Steve Kerr tem uma visão diferente sobre isso, ele está convencido de que Paul oferecerá um tipo de profundidade muito diferente ao time. Se você olhar mais de perto o estilo de jogo do recém-chegado, verá que ele não é exatamente o mesmo tipo de armador Stephen Curry. O que Chrs Paul trará para os Warriors é bem diferente do que Curry tem a oferecer diariamente. O treinador realmente acha que os dois jogadores podem se complementar perfeitamente, mas não saberemos disso até que os vejamos jogando juntos. As chances são de que os dois cozinhem durante os jogos e os fãs ficarão muito felizes com o que verão.

Conversando com o The Athletic após a troca, Steve Kerr disse: “Seremos muito diferentes. A última coisa que vou fazer é dizer algo sobre um time que acabou de ganhar um campeonato há um ano e então lutou em uma temporada difícil. Fez uma corrida infernal no final deste ano. Eu amei esse grupo que tivemos nos últimos dois anos. Mas o ponto mais importante é que sentimos que precisávamos de uma mudança. significa que precisávamos de uma revisão, mas precisávamos de algum tipo de mudança. Acho que todos na organização perceberam isso. E parece que fizemos uma mudança bastante significativa sem abrir mão de nossa identidade e nosso senso de quem somos como um equipe. Acho que, no geral, é uma mudança muito positiva.”

Chris Paul já falou com Stephen Curry

Chris Paul já está circulando em podcasts e entrevistas, ele expressou o quão animado está por vir para o Warriors. Mas em sua voz, você pode sentir algum nível de estoicismo de um jogador que tentou ganhar um campeonato por muitos anos sem sucesso. Além disso, o Phoenix Suns decidiu trocá-lo sem ao menos comunicar nada a ele pessoalmente. Ele teve que descobrir pela mídia, isso deve ter doído. Paul já disse que falou com Stephen Curry e mal pode esperar para começar a treinar ao lado dele para a nova temporada. Assistir a esses dois lendários armadores jogando juntos promete ser um espetáculo para ser visto.