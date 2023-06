Submarino desaparecido perdido na expedição do Titanic feito com peças simples

O que chamou a atenção dos jornalistas na época – e o que certamente está sendo examinado agora – é o fato de este submersível apresentar muitos gadgets e engenhocas construídos com produtos de consumo muito básicos … como controladores de jogos, botões de um toque e monitores domésticos. poderia comprar em qualquer loja de eletrônicos, como a Best Buy.

Com isso dito, outros elementos-chave do submarino – incluindo o exterior e toda a sua tecnologia de pressão de ar – pareciam ser de primeira linha, com projetos e contribuições de instituições como Boeing e NASA. Pelo menos é isso que o CEO da OceanGate Stockton Rush disse uma vez à CBS News.

Claro, os componentes do submarino estão recebendo atenção dupla agora, porque ele está desaparecido há 2 dias. Conforme informamos, comunicação perdida com sua equipe de apoio após algumas horas de expedição e não voltou à superfície no horário programado. Agora, as autoridades iniciaram uma busca e resgate completos.