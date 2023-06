Submarino Titan ignorou “alertas de vulnerabilidade”, assim como o Titanic fez 121 anos atrás

Ouma vez confirmada a tragédia do submarino Titan, que implodiu no fundo do Oceano Atlântico, causando a morte de seus cinco tripulantes, incluindo Stockton RushO proprietário da Expedições OceanGate, detalhes de como ocorreu a tragédia estão surgindo. Agora, estamos aprendendo todos os detalhes de por que isso aconteceu.

De fato, foi revelado que, assim como o Titânico antes de embarcar em sua trágica viagem em 1912, a equipe do Titan ignorou uma série de alertas sobre a vulnerabilidade do submarino que pretendia mergulhar a uma profundidade de 3.800 metros e foi “esmagado” pela pressão no fundo do mar.

Vídeo mostra como é uma implosãoMARCA

O Titã foi nomeado por Expedições OceanGate como referência ao seu objetivo como instrumento de navegação submersível: visitar o lendário Titanic, o navio que se gabava de ser inafundável.

Stockton Rush caiu no mesmo erro dos proprietários do Titanic e anunciou precisamente seu submarino como “o único submersível tripulado do mundo que pode levar cinco pessoas a profundidades de até 4.000 metros abaixo da superfície do oceano”. E assim como os donos do navio, ele morreu no fundo do oceano a cerca de 700 quilômetros da costa do Canadá.

O que é ainda mais triste é que Rush ignorou vários líderes da indústria de submersíveis e oceanógrafos que expressaram sua preocupação com o que chamaram de “experiência do Titanic” por Ocean Gate.

De fato, em 2018, mais de trinta desses especialistas enviaram uma carta à OceanGate alertando-os para a possibilidade de enfrentar uma série de problemas “catastróficos” relacionados ao desempenho da embarcação e sua vulnerabilidade em águas profundas, pois impedia o envio de sinais e aguentando a alta pressão, como acabou acontecendo.

Esta carta foi obtida e compartilhada por O jornal New York Timesconfirmando que a tragédia poderia ter sido evitada.

Em entrevista à CBS News em 2022, Rush, que pilotou o submarino, afirmou que estava seguro em sua viagem, embora reconhecesse que não era isento de riscos. “O que mais me preocupa são as coisas que me impedem de chegar à superfície: saliências, redes de pesca, riscos de emaranhamento”, disse ele, mas alertou que “um bom piloto pode evitar esses perigos”.

O projeto fracassado do submarino Titan

O veículo era feito de fibra de carbono e titânio, dois materiais leves, mas fortes. Ele media 6,5 ​​metros de comprimento (lado a lado) e tinha capacidade para cinco pessoas, que deveriam viajar sentadas na base com as pernas dobradas e sem sapatos.

A viagem estava programada para descer por duas horas até onde o Titanic está localizado, observá-lo por várias horas e depois passar mais duas horas voltando à superfície. O interior tinha apenas uma vigia na proa para observação, um botão e uma tela na parede. O resto das operações foram realizadas usando um controlador de videogame.

Não havia provisões a bordo e o consumo de água era racionado, pois a viagem era planejada para algumas horas com restrições de peso.

O único ‘luxo’ do veículo era um pequeno banheiro na parte traseira do submarino. Antes de apagar as informações sobre a viagem, Ocean Gate mencionou que quando alguém usa o banheiro, uma cortina de privacidade é instalada “e a música fica alta”. Assim, uma das recomendações à tripulação foi restringir o consumo de alimentos “para reduzir a probabilidade de precisar usar este banheiro”.