Submarino usado para passeios de destroços do Titanic desaparece no Oceano Atlântico

Um submarino que oferece passeios subaquáticos do Titanic afundado desapareceu durante uma expedição recente… e agora as autoridades estão em busca de encontrá-lo em algum lugar do Atlântico.

A embarcação de águas profundas desapareceu em algum momento do fim de semana, com uma operação de busca e resgate completa lançada na segunda-feira, por meio da Guarda Costeira dos EUA. Relatórios dizem que dentro do submarino estavam 4 tripulantes e um turista.

Não está claro onde exatamente ele perdeu contato com sua base… mas relatos dizem que o submarino começou uma descida de 12.500 pés no oceano para ver os destroços do Titanic bem perto da costa de Newfoundland, no Canadá. Um famoso (e rico) explorador do mundo britânico, Hamish Hardingé considerado o único civil que acompanha a tripulação … conforme confirmado por sua família.

Harding – que uma vez pagou caro por uma carona em Jeff BezosFoguete Blue Origin – postou uma foto orgulhosa de si mesmo no domingo, exaltando o fato de que ele seria a última pessoa a ver o Titanic em 23. A organização que possui e opera este submarino, a OceanGate Expeditions, estava programada para retomar as viagens em 2024 – e esta seria a última do ano.

OceanGate disse que este submarino pertence a eles… e que sua equipe ainda não havia retornado da missão. Eles são uma empresa privada que oferece passeios pelo Titanic… e os ingressos chegam a US$ 250 mil.

Normalmente, essas viagens OceanGate Titanic duram 8 dias no total e os mergulhos no Titanic podem chegar a 10 horas cada. A OceanGate diz que costuma confiar na tecnologia de satélite para manter contato com seus submarinos – mas, neste caso, parece que toda a comunicação foi perdida.