Suicídio de Jeffrey Epstein atribuído a negligência e má conduta do guarda da prisão: cão de guarda do Departamento de Justiça

TO órgão fiscalizador do Departamento de Justiça disse na terça-feira que uma “combinação de negligência e má conduta” permitiu que o financista Jeffrey Epstein para tirar a própria vida em uma prisão federal na cidade de Nova York enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual.

Inspetor Geral Michael Horowitz citou o fracasso do Federal Bureau of Prisons em atribuir a Epstein um companheiro de cela depois que o anterior saiu e problemas com câmeras de vigilância como fatores para a morte de Epstein.

Horowitz também disse que Epstein foi deixado em sua cela com muitas roupas de cama, que são uma questão de segurança e foram usadas em seu suicídio.

O inspetor-geral emitiu um relatório detalhando as descobertas de sua investigação sobre a morte de Epstein em agosto de 2019, a última de várias investigações oficiais sobre o assunto. Ele reiterou as descobertas de outras investigações de que não havia indicação de crime, refutando as teorias da conspiração em torno da morte de alto perfil.

Horowitz repetiu descobertas anteriores de que alguns membros da equipe da prisão envolvidos na guarda de Epstein estavam sobrecarregados. Ele identificou 13 funcionários com baixo desempenho e recomendou acusações contra seis trabalhadores. Apenas os dois trabalhadores encarregados de proteger Epstein foram acusados, evitando a prisão em um acordo judicial após admitirem a falsificação de registros.

O relatório vem mais de quatro anos depois que Epstein tirou a própria vida no Centro Correcional Metropolitano enquanto aguarda julgamento por tráfico sexual e acusações de conspiração.

Também ocorre semanas depois que a Associated Press obteve milhares de páginas de registros detalhando a detenção e morte de Epstein e suas consequências caóticas.

Os trabalhadores designados para proteger Epstein estavam dormindo e fazendo compras online, em vez de checá-lo a cada 30 minutos, conforme exigido, disseram os promotores.

Nova Noel e Michael Thomas admitiram ter mentido nos registros da prisão para fazer parecer que haviam feito as verificações, mas evitaram a pena de prisão sob um acordo com os promotores. Eles deixaram o Bureau of Prisons em abril de 2022, disse o porta-voz da agência, Benjamin O’Cone.

É a segunda vez em seis meses que Horowitz culpou a morte de um detento de alto perfil nas falhas do Bureau of Prisons. Em dezembro, o inspetor-geral descobriu que falhas de gestão, políticas falhas e incompetência generalizada foram fatores para o notório gângster James “Whitey” Bulger ser espancado em 2018 em uma prisão problemática da Virgínia Ocidental.

A AP obteve mais de 4.000 páginas de documentos relacionados à morte de Epstein do Bureau of Prisons federal sob a Lei de Liberdade de Informação. Os documentos, incluindo uma reconstrução dos eventos que levaram ao suicídio de Epstein, relatórios internos, e-mails, memorandos e outros registros, destacam como a falta de pessoal e a redução de custos contribuíram para a morte de Epstein.

Epstein passou 36 dias no Metropolitan Correctional Center, agora fechado, em Manhattan. Duas semanas antes de sua morte, ele foi colocado em observação suicida por 31 horas após o que os funcionários da prisão disseram ter sido uma tentativa de suicídio que deixou seu pescoço machucado e raspado.

Os trabalhadores encarregados de proteger Epstein na noite em que ele morreu estavam trabalhando horas extras. Um deles, normalmente não designado para guardar prisioneiros, estava trabalhando pelo quinto dia consecutivo de horas extras. O outro estava fazendo horas extras obrigatórias, o que significava um segundo turno de oito horas em um dia.

Além disso, o companheiro de cela de Epstein não voltou após uma audiência no tribunal no dia anterior, e os funcionários da prisão não conseguiram emparelhar outro prisioneiro com ele, deixando-o sozinho.