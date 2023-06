Sukihana aceita o pedido de desculpas de YK Osiris por beijá-la à força e espera que ele tenha aprendido

Frango Soki diz que perdoa YK Osíris por beijá-la à força – criando um frenesi de fãs irritados nas redes sociais – e espera que tudo sirva de lição no futuro.

Suki permaneceu em silêncio desde o incidente no The Crew League em Atlanta no fim de semana, quando a cantora esfregou os ombros nus, agarrou seu rosto e forçou um beijo como ela estava claramente tentando lutar contra ele.