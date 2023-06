Suns vencem corrida para Bradley Beal – o Big 3 de Phoenix ganhará um título?

EUfinalmente aconteceu — Bradley Beal foi negociado, e uma nova era está em curso para ambos os Washington Wizards e a Phoenix Suns.

O sóis no domingo, fechou uma negociação de grande sucesso para a ex-seleção do All-NBA bealque segue para Fénix em um acordo de três jogadores que também inclui escolhas de draft e trocas de escolhas. Beal, que completa 30 anos no final deste mês, completará Fénixé novo”Três Grandes” à medida que a franquia aumenta seus esforços para acabar com a NBAa terceira maior seca de títulos do país.

Chris Paul em movimento

O pacote voltando para Washington em troca de beal inclui jogador de tiro certeiro Landry Shamet e futuro armador do Hall da Fama Chris Paulquem o sóis vinha tentando se mover desde que a temporada terminou com uma derrota no playoff na segunda rodada para o eventual NBA campeão Denver Nuggets.

O feiticeiros estão se voltando para uma reconstrução completa, então Paulo espera-se que seja negociado com uma terceira equipe ou dispensado antes da agência gratuita em julho. Paul, 38, ainda busca seu primeiro campeonato da NBA e quer assinar com um candidato. Enquanto isso, Golpes poderia ficar em Washington ou ser transferido para um time de playoff.

Sóis se preparando para iluminar o Ocidente

Com beal e novo treinador Frank Vogel a reboque, Fénix está prestes a fazer uma corrida profunda na próxima temporada NBA playoffs – e talvez ganhar seu primeiro campeonato.

A este ponto, o sóis mantiveram o cobiçado centro Deandre AytonQuem Vogel quer se transformar em um jogador All-NBA. E eles podem marcar em grupos agora que Beal uniu forças com Devin Booker e Kevin Durant.

Os Suns jogaram no Finais da NBA em três ocasiões em seus 55 anos de história, mas eles têm a Associaçãoa terceira maior seca de campeonatos atrás do Sacramento Kings e Atlanta Hawks.