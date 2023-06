Super agente da NFL luta com tubarão de 9 pés em águas abertas e evita tragédia

Cuando ele não está assinando contratos milionários para sua NFL clientes, Drew Rosenhaus gosta de lutar com tubarões. O Praia de MiamiO agente esportivo de Los Angeles fez um passeio de barco com o receptor Tyreek Hill na terça-feira, aproveitando um encontro com um tubarão escuro em águas abertas para uma foto arriscada.

Rosenhaus, que é visto nadando com equipamento de snorkel, desobedece às advertências do capitão do barco: “Não o agarre, Drew! Não temos esse tipo de seguro”. O que o agente ignora, passando a agarrar o rabo da criatura marinha e gritando “tire uma foto”, através de seu snorkel.

O capitão do barco então pergunta Colina Tyreek se ele quiser pular, ao que a estrela dos Dolphins responde severamente “inferno, não”.

O agente da NFL Drew Rosenhaus decidiu lutar contra um tubarão escuro nas águas da Flórida.TW/@DrewJRosenhaus

Os tubarões escuros são considerados perigosos devido ao seu grande tamanho

Os tubarões escuros são vistos como um perigo potencial para os humanos devido ao seu tamanho, mas há poucos relatos de incidentes com pessoas. No entanto, Rosenhaus foi criticado por ignorar os possíveis perigos de interagir com o espécime de 9 pés do animal marinho.

Especialistas em vida marinha online concordaram com o incidente, dizendo que um tubarão Dusky saudável e enérgico teria mostrado muito mais resistência e provavelmente atacado Rosenhaus. Insistindo que este espécime provavelmente estava cansado, devido ao seu padrão de natação lento.

Em outro vídeo do incidente, Colina pode ser visto gritando para seu agente: “Drew, o que diabos você está fazendo?”. Com o capitão do barco mais uma vez insinuando: “Um verdadeiro Flórida Cara aqui”.