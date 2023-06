Super Mario Bros está prestes a ultrapassar Frozen II como o filme de animação de maior bilheteria

CAo contrário dos anos anteriores, estamos quase na moda do ano e apenas um filme ultrapassou a barreira do bilhão de dólares. Super Mario Bros está prestes a atingir $ 1,3 bilhão nas bilheterias mundiais, o filme de animação é um gigante contra qualquer concorrente este ano. Mas como isso se compara a alguns dos filmes de animação de maior bilheteria de todos os tempos? Olhando para a lista, a continuação de Congeladas está em primeiro lugar com US$ 1,45 bilhão e o primeiro filme de Frozen caiu para o terceiro lugar com US$ 1,28 bilhão. Se o Mário Brosfilme permanecer nos cinemas por pelo menos mais algumas semanas, eles definitivamente terão uma chance de derrotar Frozen II. Se isso acontecer, será uma vitória significativa para Universal contra Disney. Mas o que o filme Super Mario Bros fez realmente desafia até mesmo as probabilidades mais impensáveis.

Super Mario Bros é um projeto baseado em videogame bem feito

Por muitos anos, fazer uma grande série ou filme baseado em um videogame foi considerado impossível. Muitos tentaram fazer o seu melhor e falharam em pelo menos uma categoria a considerar. Seja a história, o meio ou mesmo a produção do filme. Sempre houve algo que fez faltar um certo algo que o tornou um sucesso. Super Mario é o primeiro filme baseado em videogame que se torna parte do clube de bilhões de dólares. Mas o que eles fizeram certo? No passado, outros filmes, como a franquia Sonic, Tomb Raider ou Pokémon, tentaram fazer isso ao vivo. Mas, por alguma razão, não houve ninguém que realmente tentou fazer isso em animação.

As pessoas que jogam videogames querem sentir aquele aspecto nostálgico que desencadeia suas memórias e a ação ao vivo faz um péssimo trabalho nisso. Mesmo que a história de Super Mario Bros não seja ótima, esse fator nostalgia desempenha um papel importante no sucesso do filme. Em uma nota lateral, o filme de animação de maior sucesso de todos os tempos é o “ação ao vivo” O Rei Leão, mas esse não é considerado animado porque eles ainda têm Mowgli estrelando em forma de ação ao vivo. Com esse nível de sucesso, a Universal Studios tem uma grande chance de criar seu próprio universo Nintendo, explorando outras histórias memoráveis ​​da empresa de videogames. A questão é: eles serão animados ou live-action? Elsa, Olaf e companhia tiveram uma boa corrida. Foi divertido enquanto durou, mas há um novo rei animado na cidade. É ele, Mário!