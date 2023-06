Surpreendente, CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR é CONFIRMADO e vai pagar salário de R$ 7.051,94

Salários concurso da Polícia Militar

As remunerações variam a depender do cargo. Para aluno, os ganhos serão acima de R$3.146,42. Depois da formação, como segundo tenente, os ganhos serão a partir de R$7.051,94.

Com o edital autorizado deste concurso da Polícia Militar, os próximos passos serão escolha da comissão organizadora e banca. A empresa será responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas do certame. Já a comissão vai cuidar do andamento da seleção.

Como foi o último concurso PMERJ CFO?

O último concurso para Oficiais ofertou 32 vagas e contou com estas fases:

1ª etapa: provas objetivas e discursivas;

2ª etapa: exame antropométrico e Teste de Aptidão Física (TAF);

3ª etapa: exame psicológico;

4ª etapa: exame de saúde; e

5ª etapa: exame social e documental.

A fase objetiva contou com 70 questões nas seguintes disciplinas:

Direito Administrativo (14), Direito Constitucional (14), Direito Penal (14), Direito Processual Penal (14), Direito Penal Militar (sete) e Direitos Humanos (sete).

Sobre a prova discursiva, por exemplo, foram três questões, sendo elas de Direito Administrativo, Constitucional e Penal/Processual Penal. Somente foram corrigidos os exames dos aprovados, na objetiva, até o limite de seis vezes o número de vagas.

Concurso da Polícia Militar em andamento

O concurso PMERJ para soldado está na praça. Os interessados poderão se inscrever até 12 de julho, pelo portal Ibade, banca organizadora. A taxa de inscrição é R$ 100.

Ao todo são 2 mil vagas divididas assim:

Masculino: 1.800 vagas: Ampla: 1.260 vagas // Negros ou indígenas: 360 vagas // Hipossuficientes: 180 vagas

Feminino: 200 vagas: Ampla: 140 vagas // Negros ou indígenas: 40 vagas // Hipossuficientes: 20 vagas



Já as remunerações variam entre durante e após o curso de formação. Veja: