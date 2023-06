Surpresa total, Bolsa Família de junho com valor ACIMA do esperado choca beneficiários

O pagamento da parcela do Bolsa Família referente ao mês de junho já está quase sendo disponibilizado. Mas para além dos valores esperados, alguns beneficiários poderão receber um dinheiro extra do Bolsa Família.

Para se ter uma ideia, o montante final pode chegar a R$ 2.500. Isso se deve à inclusão de diferentes bônus e adicionais que serão liberados, levando em consideração algumas especificações.

Ficou animado? Então, vai gostar de saber também que, de acordo com a previsão, o repasse dos benefícios está programado para iniciar na próxima segunda-feira, dia 19.

Por isso organizamos esse artigo, aqui reunimos tudo o que você precisa saber para conferir se está entre as pessoas que receberão esse dinheiro extra do Bolsa Família, além de esclarecer diversas dúvidas relacionadas.

Portanto, vem com a gente conferir essas informações importantes.

Quem terá direito ao dinheiro extra do Bolsa Família?

Primeiramente, é importante ressaltar que este mês, o Ministério do Desenvolvimento Social continuará com o Benefício da Primeira Infância, que foi implementado em março e destina-se a crianças de 0 a 6 anos. O valor desse adicional é de R$150.

Além disso, será iniciado também nesse mês o adicional Familiar Variável, que abrange jovens de 7 a 18 anos e gestantes, cujo repasse é de R$50 por pessoa que se encaixa nessas condições.

Portanto, a depender da composição familiar de cada grupo, haverá já um aumento significativo em relação ao piso fornecido, que corresponde a 600 reais. Lembrado que neste mês também haverá o pagamento do Auxílio Gás.



Você também pode gostar:

Para aqueles que receberam essa assistência em abril, ou para quem recebeu uma notificação do governo sinalizando a inscrição nessa assistência, o pagamento será feito na mesma data da parcela do Bolsa Família. Acrescendo assim, mais R$110 no montante final.

Mas você pensa que acabou por aí? Na verdade, parte dos beneficiários ainda terão direito aos pagamentos retroativos dos meses de abril e maio. Entenda melhor abaixo.

Você pode se interessar em ler também:

Pagamento de parcelas retroativas

Diante das recentes revisões cadastrais que esse e outros programas de assistência sociais foram submetidos, uma quantidade significativa de pessoas tiveram seus cadastros bloqueados para a revisão das informações prestadas.

Todavia, quem regularizou a sua situação cadastral no CadÚnico em abril, isto é, comprovou que sempre esteve em vulnerabilidade social, mesmo com as informações desatualizadas, agora em junho poderão receber também o dinheiro extra do Bolsa Família.

Tais valores se referem aos pagamentos retroativos dos meses em que o benefício não foi depositado. Esse adicional corresponderá a R$1.200, correspondente às parcelas de abril e maio.

Vale mencionar que, quem teve o cadastro bloqueado e ainda não se dirigiu até o CRAS, ou local responsável pelo gerenciamento do CadÚnico no seu município, está correndo risco de ter o benefício cancelado de forma definitiva.

Para se ter uma ideia, pelo menos 1,8 milhões de famílias foram exclusas desse e de outros programas assistenciais, devido ao processo de averiguação cadastral desse importante sistema do Governo Federal.

Devido a isso, é sempre válido ressaltar a importância de manter os seus dados atualizados e garantir que as suas informações estejam corretas no banco de dados. Dessa forma, você evita transtornos como esses.

Pagamento do Bolsa Família em junho

Todos os contemplados receberão um pagamento mínimo de R$ 600;

Cada criança de 0 a 6 anos receberá um adicional de R$ 150;

Para crianças acima de 7 anos, será concedido um adicional de R$ 50;

Jovens até 18 anos terão direito a um adicional de R$ 50;

Gestantes também receberão um adicional de R$ 50;

Além disso, o programa Vale-gás será pago no valor médio de R$ 110;

Parcelas retroativas para os beneficiários que regularizaram o cadastro em abril: R$1.200.

Por fim, é importante ressaltar que além de manter o cadastro regularizado, possuir renda máxima por pessoa da família de até R$218 por mês, é preciso cumprir algumas condicionalidades para assegurar o recebimento dos valores regulares e também do dinheiro extra do Bolsa Família.

Assim, se tratam de obrigações aceitas pelas famílias beneficiárias visando fortalecer o acesso desses grupos aos seus direitos sociais fundamentais. Confira quais são as exigências:

Vacinação obrigatória e acompanhamento nutricional regular para crianças menores de 7 anos;

Pré-natal obrigatório para gestantes;

Frequência escolar mínima de 60% por mês para beneficiários com 4 e 5 anos de idade;

Frequência escolar mínima de 75% por mês para beneficiários a partir de 6 anos.