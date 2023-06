Surpresa total, SAQUE de R$ 6 MIL HOJE é liberado e muita gente fica sem saber; veja como consultar

O FGTS é uma conta criada para o trabalhador, no momento em que um contrato de trabalho com carteira assinada ocorre. Desta maneira, todos os meses, 8% do salário do trabalhador é destinado a esta conta. O objetivo do fundo é criar uma espécie de reserva financeira para o trabalhador, que pode ser utilizada em casos de demissão sem justa causa, no entanto, existem outras modalidades de saque do FGTS.

Sendo assim, este é o caso do saque calamidade do FGTS, que permite que o trabalhador retire parte do dinheiro disponível no fundo. Porém, este recurso é destinado aos cidadãos que tiveram prejuízos por conta de desastres da natureza, em locais que foi decretado estado de calamidade pública.

Dessa forma, este saque está disponível apenas para os moradores de 18 cidades brasileiras que se encontram nessa situação. É importante que o trabalhador confira se a cidade em que está situado permite este tipo de saque, através de informações oficiais da prefeitura e do estado em que se encontra.

Saque calamidade do FGTS

Existem várias modalidades de saque do FGTS, sendo que o trabalhador pode retirar o dinheiro disponível no fundo em casos de demissão sem justa causa, doenças graves, aposentadoria, saques extraordinários e no saque-aniversário. Neste último, o trabalhador tem a possibilidade de sacar dinheiro do fundo anualmente, no mês correspondente a seu aniversário.

No entanto, também existe o saque calamidade, uma categoria urgente de saque que abrange os moradores de áreas que foram atingidas por desastres naturais. Com isso, este tipo de saque disponibiliza uma boa quantia para os trabalhadores, que podem retirar do FGTS até R$ 6.220. Lembrando que esta quantia varia, de acordo com quanto dinheiro está disponível na conta do fundo.

A Caixa Econômica Federal é a instituição financeira responsável pelo FGTS. Sendo assim, o trabalhador que tem intenção de realizar o saque calamidade deve checar as informações divulgadas pelo banco, que podem ser encontradas através do site oficial (clique aqui), ou pelas agências físicas.

O saque calamidade está disponível para nove estados do Brasil, os quais foram atingidos por desastres naturais, e tiveram estado de calamidade decretado. São eles: Acre, Maranhão, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Sendo assim, o trabalhador deve buscar se a sua cidade está entre as contempladas com o saque. Esta medida auxilia os mais necessitados, com objetivo de dar suporte financeiro em momentos de dificuldade.



Você também pode gostar:

Depósito do dinheiro

Como a Caixa é o banco responsável pelo FGTS, ao realizar o saque calamidade o trabalhador receberá seus depósitos em uma conta da instituição, caso a tenha. Lembrando que essa modalidade de saque deve ser requerida, e está sujeita a aprovação.

Por outro lado, também é possível realizar a transferência dos recursos do saque calamidade do FGTS para outra instituição financeira. Com isso, o trabalhador dispõe de um acesso mais fácil e flexível ao dinheiro, que será de grande ajuda neste momento de necessidade.

Por fim, é importante que os trabalhadores fiquem atentos às informações e cronograma de recursos com relação ao saque calamidade do FGTS. Isso porque a Caixa já tem um calendário definido para os saques neste caso, sendo que a maioria das cidades que se encontram nesta situação passaram por chuvas fortes ultimamente.