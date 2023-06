Suspeita de “restos humanos” encontrados nos destroços do submersível Titã que implodiu

Ddias após a infeliz morte das pessoas a bordo do submarino que se dirigia para o naufrágio do lendário Titânico foi confirmado, novas informações agora foram reveladas. Foi relatado que possíveis restos humanos foram encontrados após a implosão catastrófica.

Isso é uma tentativa de entender o que realmente aconteceu, já que, embora várias teorias tenham sido espalhadas, ainda não se sabe ao certo o que aconteceu com o submersível.

No final da expedição para tentar encontrar os passageiros no submarino titan no Oceano Atlântico, as autoridades informaram que todos os cinco haviam perdido a vida, mas os corpos não foram encontrados. No entanto, na quarta-feira, 28 de junho, novas descobertas surgiram.

Recorde-se que as cinco pessoas estavam desaparecidas no interior do submarino de exploração, que se dirigia para o Titânicoe que não deu sinais de vida desde o último fim de semana.

Espera-se que as autoridades possam investigar os restos mortais encontrados e que se determine que são os falecidos para que suas famílias possam se despedir de seus restos mortais.

Como o submarino Titan se saiu após o acidente?

Embora se pense que a causa seja uma implosão, também existem outros riscos à medida que se dirige para as profundezas do oceano.

A implosão catastrófica ocorreu assim que a pressão da água aumentou avassaladoramente enquanto o submarino descia. Especialistas dizem que o falecido provavelmente nem percebeu o que estava acontecendo, pois sua morte deve ter sido repentina diante da implosão.

Por outro lado, ao mergulhar fundo em um submarino, também existem outros riscos, como escuridão total, dificultando a visão do que está acontecendo lá embaixo, temperaturas extremamente baixas e falta de oxigênio.

A bordo do Titan estavam os fundadores da empresa que organiza estas expedições, Stockton Rush; Empresário e aventureiro britânico Hamish Harding; explorador francês Paul Henry Nargeolet; empresário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho Suleman. Cada um pagou $ 250.000.