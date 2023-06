Suspensão psiquiátrica de Amanda Bynes será estendida por uma semana, entes queridos preocupados

Amanda Bynes passará um longo período recebendo cuidados psiquiátricos… e seus entes queridos estão preocupados com seu ciclo repetido de colapsos.

Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ … assim que Amanda completar a internação psiquiátrica obrigatória de 72 horas – que começou no fim de semana passado – ela ficará internada por pelo menos mais uma semana enquanto os médicos trabalham para estabilizá-la com medicamentos e terapia.