Sydney Sweeney diz que pai saiu em cenas de ‘euforia’ nua

Sydney Sweeney O pai de Michael aparentemente não aguentou as cenas explícitas de sua filha em “Euphoria” – o que meio que faz sentido … porque ela revela tudo e mais um pouco.

A atriz brincou com “ HOJE ” sobre como seus pais levaram seu trabalho inicial no programa de sucesso da HBO … onde ela apareceu totalmente nua várias vezes, sem mencionar cenas de sexo direto. Como ela diz – seu pai, Steven não estava a fim de assistir a filha naquele contexto.

É interessante … parece que Sydney contou à mãe o que ela estava fazendo no set, dizendo que Lisa estava preparada e sabia o que estava por vir – acrescentando que ela vinha visitar sua filha no set regularmente. Sydney diz com o pai … eles simplesmente não falam sobre trabalho.