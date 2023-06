Tallulah Willis revela desgosto: noivo termina relacionamento em meio à batalha de demência do pai Bruce

Tallulah Willis recentemente se abriu sobre a experiência comovente de seu noivo terminando seu relacionamento menos de três meses depois que seu pai, Bruce Willisfoi diagnosticado com demência.

“Em junho do ano passado, meu namorado, que na época era meu noivo, terminou comigo.” Esta revelação veio depois que a atriz de 29 anos ficou noiva do cineasta Dillon Buss em maio de 2021, apenas para enfrentar uma separação em junho do mesmo ano, quando sua família compartilhou a notícia sobre a saúde de Bruce.

Nesse período desafiador, Tallulah revelou corajosamente que ela já estava lutando contra vários problemas de saúde mental. Ela revelou: “Eu estava lutando com uma variedade de problemas de saúde mental na época”, que incluíam dismorfia corporal e um diagnóstico de transtorno de personalidade limítrofe. Além disso, ela enfrentou e superou desafios com TDAH e anorexia nervosa, o que fez com que seu peso caísse para cerca de 84 libras.

Tallulah expressou sua gratidão pelo apoio de sua família, pois eles intervieram para fornecer assistência. “Minha família interveio, me enviando para uma clínica de internação no Texas, onde fui apresentado a uma variedade de terapias.” A intervenção deles a ajudou em sua jornada de cura e recuperação.

Willis fala sobre a saúde de seu pai

Em um ensaio sincero para a Vogue, Tallulah mergulhou mais fundo em suas experiências pessoais e suspeitas sobre a saúde de seu pai. Ela revelou que os sintomas inicialmente se manifestaram como “uma espécie de falta de resposta vaga”. Na época, sua família atribuiu isso à “perda auditiva de Hollywood”.

Relatando seus pensamentos durante esse período, ela compartilhou: “Mais tarde, essa falta de resposta aumentou e às vezes eu levava para o lado pessoal. Ele teve dois bebês com minha madrasta, Emma Heming Willise eu pensei que ele tinha perdido o interesse em mim.”

Bruce Willis é pai de três filhas – Tallulah, Scout (31) e Rumer (34) – com sua ex-esposa Demi Moore. Ele também tem dois filhos – Mabel (11) e Evelyn (9) – com sua atual esposa, Emma Heming Willis.

Apesar da dor e da confusão que experimentou, Tallulah agora entende que a falta de resposta de seu pai foi uma consequência de sua saúde em declínio, e não um reflexo de seu relacionamento.