Tata Martino: Messi e Busquets não terão o luxo de não competir

Gerardo ‘Tata’ Martino deixou uma mensagem clara em sua coletiva de apresentação como novo técnico do Inter Miamique foi que nem Lionel Messi nãor Sérgio Busquets vão ter mais facilidade com o clube da MLS.

martinho confirmou que realmente falou com seus dois ex-jogadores e que tinha certeza de que ambos viriam para Miami para competir e ter sucesso.

“Podemos estar em lugares diferentes, mas o caminho para realizar esta jornada será um só”, martinho disse à mídia.

“Ontem conversei com Sérgioe também quando falei com Leãoconversamos sobre vir para ter sucesso, competir e competir bem.

“Isso acontece conosco mesmo em um nível pessoal. Às vezes Miami está associado às férias, mas queremos competir.

“Eles foram campeões mundiais, campeões da liga espanhola.

“Eles não são jogadores que vão vir aqui e não competir, não vão se dar a esse luxo porque competir está no sangue deles”.

martinho já treinou Messi no Barcelona na temporada 2013/14 e na seleção argentina entre 2014 e 2016, enquanto também coincidiu com Busquets durante seu tempo no Camp Nou.