Tatiana Suarez chama o movimento peso mosca de Rose Namajunas de ‘louco’, chateado por não poderem lutar

Tatiana Suarez não guarda rancor de Rose Namajunas, mas quer se testar contra as melhores lutadoras do UFC no mundo.

O sonho de Suarez de desafiar o bicampeonato peso-palha do UFC sofreu um golpe recentemente com a notícia da subida de Namajunas para a divisão peso-mosca para enfrentar Manon Fiorot no UFC Paris em setembro. Na mesma época, Suarez anunciou sua volta ao peso-palha após retornar de uma longa pausa por lesão para competir até 125 libras.

“É realmente a coisa mais louca que eu já vi”, disse Suarez em A Hora do MMA. “Eu tenho vontade de lutar com ela. Porque eu fico tipo, ‘Sim, estou de volta ao 115 – talvez eu possa lutar contra Rose’, e é tipo, ela está voltando para o 125. Estou tipo, louco.

O que Suarez acha do timing?

“Acho que ela se esquivou totalmente de mim”, ela riu. “Não, estou brincando. De jeito nenhum. Acho que esse era o plano dela o tempo todo. Eu nem diria isso se pensasse assim.

“Sempre que eu digo que quero lutar com ela, não é porque eu quero ir bater nela, ou algo assim, eu não gosto dela. Eu só acho que ela é uma boa lutadora. Tipo, eu vou observá-la e fico tipo, maravilhado com o quão incrível ela é.”

A mudança de Namajunas para o peso mosca ocorre mais de um ano depois de ela perder o título peso-palha para Carla Esparza em uma revanche de uma luta de 2014 pelo título inaugural que Esparza conquistou. Namajunas e seu parceiro de longa data e corner Pat Barry foram amplamente criticados por sua estratégia de luta em uma luta muito leve ao longo de 25 minutos, embora ela tenha dito que estava satisfeita com seu desempenho.

Para Suarez, a vontade de enfrentar Namajunas não diminuiu.

“Estou pensando, ‘Bem, eu quero lutar contra o melhor dos melhores'”, disse ela. “Quero lutar com os melhores, porque obviamente isso significa que sou o melhor quando os derroto. Ou mesmo se eu não vencê-los, ainda dividi a jaula com um incrível lutador de artes marciais mistas.

“É tudo sobre a competição para mim. Não se trata de vitórias, derrotas, nada disso. É sobre competição, me testando – é nisso que eu prospero. Eu faço isso todos os dias na academia.”

Suarez teve sua parcela de desafios no treinamento. Várias lesões graves no pescoço, nas costas e no joelho a afastaram por quatro anos, quando ela se aproximava da disputa pelo título. Ela voltou em fevereiro como peso mosca e dominou Montana De La Rosa a caminho da vitória por finalização.

O fogo competitivo que Suarez sente em relação a Namajunas começa na academia.

“Eu sempre acho que [I don’t have to be the best] quando vou para a minha prática, mas ainda sou a melhor da sala, ou o que quer que seja”, disse ela. “Mas eu fico pensando assim, mesmo que não fosse… eu sempre quero ganhar nos treinos também. Sempre que vejo alguém que pode me desafiar, essa é a pessoa com quem eu mais quero ir. Porque eu quero ser o melhor.

“Se alguém vai me incomodar, como se eu quisesse ir com eles, você sabe o que quero dizer? Porque eu sei que isso vai me fazer melhor. Eu coloco muita pressão em mim mesmo, mesmo na prática. Eu sei que não deveria, mas eu faço. … Mas, sim, muitas pessoas me dizem que sou o melhor quando vou até eles depois, e eu sei disso, e essa é uma das coisas que me empurram nos tempos sombrios em que me sinto como, cara, isso, é muito difícil.”