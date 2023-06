Tax Refund Tracker: Ser processado significa aprovado?

Yvocê completou com sucesso o seuimpostose agora você espera ansiosamente pelo seu restituição de imposto. Após aproximadamente 24 horas, o IRS fornece uma ferramenta útil chamada “Onde está meu reembolso?” em IRS.gov que permite que você acompanhe o status do seu reembolso. Ao inserir o seu número de segurança social ou ITIN, status do arquivamento e o valor exato do reembolso, você obtém informações sobre o andamento do seu reembolso. No entanto, muitos contribuintes frequentemente encontram uma mensagem persistente: “Sua devolução está sendo processada.” Neste artigo, exploraremos o significado por trás dessa mensagem e esclareceremos as três etapas do processo de rastreamento de reembolso.

As três etapas do rastreamento de reembolso

O “Onde está o meu reembolso?” A ferramenta navega em sua jornada de reembolso por três estágios distintos. Vamos nos aprofundar no que cada estágio significa:

Reembolso aprovado. Após a conclusão da fase de processamento, o IRS atualizará o status para "Reembolso aprovado". Esta etapa significa que sua devolução foi cuidadosamente revisada e aprovada para reembolso. Além disso, a ferramenta fornecerá uma data de reembolso antecipada, dando a você uma ideia mais clara de quando esperar seu dinheiro.

Reembolso enviado. O estágio final, "Reembolso enviado", significa que o IRS desembolsou seu reembolso. Neste ponto, seu reembolso foi enviado ao seu banco para depósito direto ou um cheque em papel foi enviado para o endereço listado em sua declaração de imposto de renda. Vale a pena notar que a velocidade de recebimento de seu reembolso depende do método de pagamento escolhido.

O momento dos reembolsos

Embora o IRS pretenda emitir a maioria dos reembolsos em 21 dias, é importante reconhecer que alguns retornos demoram mais para serem processados ​​do que outros. Vários fatores podem contribuir para atrasos no recebimento de seu reembolso:

Erros ou Incompletude. Se o seu retorno contiver erros ou estiver incompleto, pode exigir um exame adicional do IRS. Esses erros podem prolongar significativamente o tempo de processamento do seu reembolso.

Roubo de Identidade ou Suspeitas de Fraude. Nos casos em que o IRS suspeitar de roubo de identidade ou atividade fraudulenta, eles realizarão análises adicionais para garantir a precisão e a legitimidade da declaração. Embora esta seja uma medida necessária, pode levar a atrasos no recebimento do seu reembolso.

Revisão adicional. Certas declarações fiscais podem passar por revisão adicional devido a complexidades ou discrepâncias. Esse escrutínio adicional pode estender o tempo de processamento além da janela padrão de 21 dias.

Crédito de Imposto de Renda Ganho (EITC) ou Crédito de Imposto Adicional para Crianças (ACTC). Se você reivindicou o Crédito de Imposto de Renda Ganho ou o Crédito de Imposto Adicional para Crianças em sua declaração, seu reembolso pode sofrer um atraso. O IRS implementa revisões completas para retornos com esses créditos para evitar reivindicações fraudulentas.

Formulário 8379, Alocação de Cônjuge Ferido. Se você preencheu o Formulário 8379, que é a Alocação do Cônjuge Ferido, pode levar até 14 semanas para ser processado. Este formulário é utilizado quando a parte do reembolso de um dos cônjuges é protegida de certas responsabilidades.

Para agilizar o processo de reembolso, o IRS recomenda enfaticamente o preenchimento eletrônico de sua declaração e a opção de depósito direto em sua conta bancária. Esses métodos eletrônicos são mais eficientes e reduzem a probabilidade de erros ou atrasos associados às devoluções em papel.

Embora a espera pelo seu reembolso possa ser desafiadora, geralmente é aconselhável entrar em contato com o IRS apenas se já se passaram mais de 21 dias desde que você fez o pedido eletrônico ou se a mensagem “Onde está meu reembolso?” ferramenta especificamente instrui você a entrar em contato. A paciência é fundamental, pois a maioria dos reembolsos é processada dentro do prazo esperado.

Compreender as etapas e os cronogramas do processo de rastreamento do reembolso do IRS pode aliviar a ansiedade e fornecer clareza durante o período de espera. Desde o estágio inicial de “Devolução recebida” até a tão esperada notificação de “Reembolso enviado”, cada etapa representa o progresso para receber sua restituição de imposto. Lembre-se de ser paciente e usar a ferramenta online do IRS para atualizações regulares sobre o status do seu reembolso.