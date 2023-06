Taxa do ENEM poderá ser paga até esta quarta-feira (21)

As inscrições no ENEM 2023 já terminaram. Porém, todos os candidatos ainda podem efetuar o pagamento da taxa de inscrição da prova até esta quarta-feira, dia 21 de junho.

Para que você consiga fazer o pagamento da taxa do ENEM 2023 e garantir a sua participação na prova, separamos um resumo com tudo que você precisa saber sobre a taxa de inscrição do ENEM. Confira!

ENEM 2023: prazo para pagamento da taxa termina nesta quarta (21)

O período de inscrições no ENEM terminou no dia 16 de junho. Porém, todos os candidatos inscritos ainda podem efetuar o pagamento da taxa de inscrição mesmo com o fim das inscrições.

Para garantir a própria participação na próxima edição do ENEM, os participantes deverão pagar a taxa até às 23h59 desta quarta-feira, 21 de junho. Lembre-se de que somente a inscrição não garante a sua participação na prova, sendo necessário o pagamento da taxa de inscrição.

Nesta edição da prova, o valor da taxa de inscrição é de R$ 85,00. O pagamento poderá ser feito via boleto bancário, Pix ou cartão de crédito. Porém, os candidatos que quiserem pagar via cartão de crédito deverão pagar também uma taxa administrativa de R$ 2,54 (cerca de 2,99% do valor), cobrada pelo Mercado Pago e o PicPay, plataformas usadas para o pagamento com cartão.

A forma mais fácil de pagar a taxa é com o tradicional boleto bancário, que pode ser pago via internet banking (aplicativos), casas lotéricas, agências bancárias e agências dos Correios. O boleto está disponível para todos os candidatos que concluíram todas as etapas do processo de inscrição no ENEM até o dia 16 de junho. Para acessá-lo, basta entrar na Página do Participante, no site do Inep, e clicar na opção de chat com o robô Beto.

Outra maneira muito simples de efetuar o pagamento da taxa até esta quarta-feira é via Pix. O código em formato QR Code para pagamento via Pix é gerado diretamente pelo Inep e está disponível para todos os estudantes inscritos no ENEM. Para acessar o seu código, basta entrar na Página do Participante com os seus dados.

O pagamento da taxa de inscrição do ENEM 2023 não poderá ser efetuado via depósito em caixa eletrônico, fax, DOC, TED ou ordem de pagamento. Assim, os participantes só poderão efetuar o pagamento da taxa através das modalidades mencionadas.



É válido mencionar que o prazo de 21 de junho deve ser rigorosamente respeitado por todos os participantes. O Inep já divulgou que o prazo para pagamento não será prorrogado, ainda que seja feriado na cidade de residência do candidato.

ENEM 2023: o que acontece se eu não pagar a taxa?

Os candidatos que não efetuaram o pagamento da taxa de inscrição do ENEM até esta quarta-feira não poderão participar das provas, mesmo que tenham concluído a inscrição dentro do prazo estipulado.

Pagar a taxa de inscrição é um passo fundamental para a conclusão da inscrição no ENEM 2023. Dessa maneira, todos aqueles que não efetuarem o pagamento até o dia 21 de junho não participarão da próxima edição do ENEM, ainda que tenham realizado a inscrição de forma correta.

ENEM 2023: como saber se o pagamento foi bem sucedido?

Segundo as informações disponíveis no edital do ENEM 2023, o pagamento da taxa de inscrição deverá ser processado pela instituição bancária, processo que pode levar de três a cinco dias.

Porém, todos aqueles que realizarem o pagamento dentro do prazo estipulado podem respirar tranquilos, ainda que a mensagem “Inscrição aguardando o pagamento da GRU” esteja aparecendo na página do participante. Neste caso, basta aguardar alguns dias e consultar novamente a situação da sua inscrição.

Não se esqueça de que é possível consultar a situação da inscrição no ENEM a qualquer momento. Para isso, basta acessar a Página do Participante, no site do Inep.