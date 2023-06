Taylor Swift rejeita convite de Meghan Markle para estrelar seu podcast

Pna estrela Taylor Swift supostamente recusou Meghan Marklepara aparecer em seu podcast, Arquétipos.

Markle supostamente estendeu a mão para Swift na esperança de tê-la no show, mas Swift recusou o convite.

Uma fonte disse ao PageSix que Swift “ficou lisonjeada” com a oferta, mas ela “não me senti confortável fazendo isso.”

“Ela é uma pessoa muito reservada e não gosta de dar muitas entrevistas”, acrescentou a fonte.

No entanto, essa não é a única razão para a rejeição, já que sua opinião sobre Markle influenciou a decisão.

“Taylor acha que Meghan é meio diva”, disse a fonte.

“Ela não está realmente interessada em passar tempo com ela.”

Esta não é a primeira vez que Swift recusa um convite para participar de um podcast, já que, em 2020, ela recusou um convite para participar do podcast “Call Her Daddy”, citando sua antipatia pelo apresentador do programa, Alexandra Cooper.

Controvérsia após a decisão

A decisão de Swift de recusar o convite de Markle gerou alguma controvérsia online.

Algumas pessoas criticaram Rápido por ser “rude” e “pouco profissional”, enquanto outros defenderam seu direito de escolher com quem quer ou não ficar.

Por fim, a decisão de Swift é dela e ela não tem obrigação de aparecer em nenhum podcast em que não queira.

Vale ressaltar que Markle ainda não comentou a decisão de Swift, e é possível que ela aborde a situação em um próximo episódio de Archetypes.