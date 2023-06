Ted Kaczynski, conhecido como o Unabomber por anos de ataques que mataram 3, morre na prisão aos 81 anos

Theodore “Ted” Kaczynski, o matemático formado em Harvard que se refugiou em um barraco sombrio no deserto de Montana e conduziu uma campanha de bombardeio de 17 anos que matou três pessoas e feriu outras 23, morreu no sábado. Ele tinha 81 anos.

Marcado como “Unabomber” pelo FBI, Kaczynski morreu no centro médico da prisão federal em Butner, Carolina do Norte, disse Kristie Breshears, porta-voz do Bureau of Prisons federal, à Associated Press. Ele foi encontrado inconsciente em sua cela no início da manhã de sábado e foi declarado morto por volta das 8h, disse ela. A causa da morte não foi imediatamente conhecida.

Antes de sua transferência para o centro médico da prisão, ele estava detido na prisão federal Supermax em Florence, Colorado, desde maio de 1998, quando foi condenado a quatro penas de prisão perpétua mais 30 anos por uma campanha de terror que colocou universidades em todo o país no limite. Ele admitiu ter cometido 16 atentados a bomba entre 1978 e 1995, mutilando permanentemente várias de suas vítimas.

Anos antes dos ataques de 11 de setembro e do envio de antraz, as bombas caseiras mortais do Unabomber mudaram a maneira como os americanos enviavam pacotes e embarcavam em aviões, praticamente interrompendo as viagens aéreas na Costa Oeste em julho de 1995.

Ele forçou o The Washington Post, em conjunto com o The New York Times, a tomar a decisão angustiante em setembro de 1995 de publicar seu manifesto de 35.000 palavras, “Sociedade Industrial e seu Futuro”, que afirmava que a sociedade e a tecnologia modernas estavam levando a uma sensação de impotência e alienação.

Mas isso levou à sua ruína. O irmão de Kaczynski, David, e a esposa de David, Linda Patrik, reconheceram o tom do tratado e avisaram o FBI, que vinha procurando o Unabomber há anos na mais longa e custosa caçada do país.

Em abril de 1996, as autoridades o encontraram em uma cabana de madeira compensada e papel alcatroado de 10 por 14 pés (3 por 4 metros) fora de Lincoln, Montana, que estava cheia de diários, um diário codificado, ingredientes explosivos e duas bombas completas.

Como um gênio do crime indescritível, o Unabomber ganhou sua cota de simpatizantes e comparações com Daniel Boone, Edward Abbey e Henry David Thoreau.

Mas uma vez revelado como um eremita de olhos arregalados com cabelos longos e barba que resistiu aos invernos de Montana em uma cabana de um cômodo, Kaczynski pareceu a muitos mais um solitário patético do que um anti-herói romântico.

Mesmo em seus próprios diários, Kaczynski apareceu não como um revolucionário comprometido, mas como um eremita vingativo movido por queixas mesquinhas.

“Certamente não pretendo ser um altruísta ou agir para o ‘bem’ (seja lá o que for) da raça humana”, escreveu ele em 6 de abril de 1971. “Ajo apenas por desejo de vingança.”

Um psiquiatra que entrevistou Kaczynski na prisão o diagnosticou como um esquizofrênico paranoico.

“Os delírios do Sr. Kaczynski são principalmente de natureza persecutória”, escreveu Sally Johnson em um relatório de 47 páginas. “Os temas centrais envolvem sua crença de que está sendo caluniado e assediado por familiares e pela sociedade moderna.”

Kaczynski odiava a ideia de ser visto como doente mental e quando seus advogados tentaram apresentar uma defesa de insanidade, ele tentou demiti-los. Quando isso falhou, ele tentou se enforcar com a cueca.

Kaczynski eventualmente se declarou culpado em vez de deixar sua equipe de defesa prosseguir com uma defesa de insanidade.

“Tenho certeza de que estou são”, disse Kaczynski à revista Time em 1999. “Não tenho delírios e assim por diante.”

Ele certamente era brilhante.

Kaczynski pulou duas séries para estudar em Harvard aos 16 anos e publicou artigos em revistas de matemática de prestígio. Seus explosivos foram cuidadosamente testados e vieram em caixas de madeira meticulosamente feitas à mão e lixadas para remover possíveis impressões digitais. Bombas posteriores traziam a assinatura “FC” para “Freedom Club”.

O FBI o chamou de “Unabomber” porque seus primeiros alvos pareciam ser universidades e companhias aéreas. Uma bomba acionada por altitude que ele enviou pelo correio em 1979 explodiu conforme planejado a bordo de um voo da American Airlines; uma dúzia de pessoas a bordo sofreu com a inalação de fumaça.

Kaczynski matou o proprietário da loja de aluguel de computadores Hugh Scrutton, o executivo de publicidade Thomas Mosser e o lobista da indústria madeireira Gilbert Murray. O geneticista californiano Charles Epstein e o especialista em computação da Universidade de Yale, David Gelernter, foram mutilados por bombas com dois dias de intervalo em junho de 1993.

Mosser foi morto em sua casa em North Caldwell, Nova Jersey, em 10 de dezembro de 1994, um dia em que deveria estar escolhendo uma árvore de Natal com sua família. Sua esposa, Susan, o encontrou gravemente ferido por uma enxurrada de lâminas de barbear, canos e pregos.

“Ele estava gemendo muito baixinho”, disse ela na sentença de Kaczynski em 1998. “Os dedos de sua mão direita estavam pendurados. Eu segurei sua mão esquerda. Eu disse a ele que a ajuda estava chegando. Eu disse a ele que o amava.”

Quando Kaczynski intensificou suas bombas e cartas para jornais e cientistas em 1995, os especialistas especularam que o Unabomber estava com ciúmes da atenção dada ao bombardeiro de Oklahoma City, Timothy McVeigh.

Uma ameaça de explodir um avião saindo de Los Angeles antes do final do fim de semana de 4 de julho transformou as viagens aéreas e a entrega de correspondências no caos. O Unabomber afirmou mais tarde que era uma “pegadinha”.

O Washington Post publicou o manifesto do Unabomber a pedido das autoridades federais, depois que o homem-bomba disse que desistiria do terrorismo se uma publicação nacional publicasse seu tratado.

Patrik teve um pressentimento perturbador sobre seu cunhado antes mesmo de ver o manifesto e acabou persuadindo seu marido a ler uma cópia na biblioteca. Após dois meses de discussões, eles levaram algumas das cartas de Ted Kaczynski para a amiga de infância de Patrik, Susan Swanson, uma investigadora particular em Chicago.

Swanson, por sua vez, os passou para o ex-especialista em ciência comportamental do FBI, Clint Van Zandt, cujos analistas disseram que quem os escreveu provavelmente também escreveu o manifesto do Unabomber.

“Foi um pesadelo”, disse David Kaczynski, que quando criança idolatrava seu irmão mais velho, em um discurso de 2005 no Bennington College. “Eu estava literalmente pensando: ‘Meu irmão é um assassino em série, o homem mais procurado da América’.”

Swanson procurou um amigo advogado corporativo, Anthony Bisceglie, que contatou o FBI. A investigação e a acusação foram supervisionadas pelo agora procurador-geral Merrick Garland, durante um período anterior no Departamento de Justiça.

David Kaczynski queria que seu papel fosse mantido em sigilo, mas sua identidade rapidamente vazou e Ted Kaczynski jurou nunca perdoar seu irmão mais novo. Ele ignorou suas cartas, deu as costas a ele em audiências judiciais e descreveu David Kaczynski em um rascunho de livro de 1999 como um “Judas Iscariotes (que) … nem mesmo tem coragem suficiente para se enforcar”.

Ted Kaczynski nasceu em 22 de maio de 1942, em Chicago, filho de católicos poloneses de segunda geração – fabricante de salsichas e dona de casa. Ele tocava trombone na banda da escola, colecionava moedas e pulou a sexta e a 11ª séries.

Seus colegas de colégio o acharam estranho, principalmente depois que ele mostrou a um lutador da escola como fazer uma minibomba que detonou durante a aula de química.

Os colegas de Harvard lembram-se dele como um menino magro e solitário, com higiene pessoal precária e um quarto que cheirava a leite estragado, comida podre e talco para os pés.

Após a pós-graduação na Universidade de Michigan em Ann Arbor, ele conseguiu um emprego como professor de matemática na Universidade da Califórnia em Berkeley, mas achou o trabalho difícil e desistiu abruptamente. Em 1971, ele comprou um terreno de 1 acre a cerca de 4 milhas (6 quilômetros) de Lincoln e construiu uma cabana lá sem aquecimento, encanamento ou eletricidade.

Ele aprendeu a jardinar, caçar, fazer ferramentas e costurar, vivendo com algumas centenas de dólares por ano.

Ele deixou sua cabana em Montana no final dos anos 1970 para trabalhar em um fabricante de produtos de espuma de borracha nos arredores de Chicago com seu pai e irmão. Mas quando uma supervisora ​​terminou com ele depois de dois encontros, ele começou a postar versos insultuosos sobre ela e não parava.

Seu irmão o demitiu e Ted Kaczynski logo retornou ao deserto para continuar planejando sua matança vingativa.