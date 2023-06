Ted Kaczynski, o Unabomber, morto aos 81 anos

Notório terrorista doméstico Ted Kaczynski mais conhecido como Unabomber, está morto … de acordo com funcionários da prisão.

O Federal Bureau of Prisons diz que Kaczynski foi encontrado morto na manhã de sábado em sua cela em FMC Butner, na Carolina do Norte. Até agora, as autoridades não disseram nada sobre a causa da morte.