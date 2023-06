Teddy Sears comenta sobre seu papel no filme The Flash e levanta questões de conteúdo gerado por IA

Teddy Sears confirmou que o Flash da Era Dourada cena no filme recém-estreado ajuda seu personagem, que faz parte da série Arrowverse, no entanto, o ator confirmou que absolutamente não estava no filme.

Sears admite que o personagem se parece com ele “Quero dizer … isso se parece com a minha semelhança”.

O tão esperado filme, Jay Garrick que se parece com Sears usa o traje clássico Golden Age Flash, e é por isso que os fãs ficaram confusos se de fato era Sears no processo e, de acordo com a CBR, alguns fãs até pensaram que era conteúdo gerado por IA

De acordo com TVLine, Sears mencionou que os fãs estão enganados se pensam que foi ele, “As pessoas sempre me dizem que eu estava no novo filme do Flash, quer dizer, estou sem dormir com um recém-nascido em casa, então minha memória é um pouco nebuloso. Mas tenho certeza de que teria me lembrado de ter filmado um grande filme da DC Studios.

Teddy Sears confirma que não está no filme do Flash

Sem considerar, Sears vai continuar trabalhando com DC como ele dubla Warlord em um próximo Universo DC filme de animação que pertence ao Tomorrowverse. Justice League: Warlord estreia em 25 de julho.

Além disso, a Sears está de plantão esperando por Bandeira verde da NBC para se juntar a Zachary Quinto em Wolf, um piloto que eles apresentaram à rede e ainda não foi encomendado.

o filme flash tem o retorno de Ezra Miller para a tela grande após a reação constante que recebeu por um colapso altamente divulgado que teve alguns meses atrás. Durante o filme, Barry Allen (interpretado por Miller) viaja ao passado para tentar mudar a história, mas as coisas não saem como planejado, e sua aventura de viagem no tempo piora as coisas, mais tarde ele tem que se juntar a Super Girl e O Batman de Michael Keaton.