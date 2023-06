tenho tatuagem, posso ser policial militar?

O concurso PM SP ( Polícia Militar de São Paulo) está na praça. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 26/06 a 27/07/2023, através do portal da banca organizadora, a Fundação Vunesp. A taxa de inscrição é R$ 65.

Porém, uma dúvida frequente: quem tem tatuagem pode ser Policial Militar? Por conta disso, separamos informações e regras necessárias.

Vale lembrar que o certame oferta 2.700 vagas para o cargo de soldado de 2ª Classe. e tem estes requisitos como principais:

formação de nível médio, idade de 17 e 30 anos, além de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) entre as categorias “B” e “E”

Quem tem tatuagem pode fazer o concurso PM SP?

A resposta é depende. Pois bem, apesar de que muito se diz que não há problemas, a corporação estabelece regras para as pessoas que desejam ingressar aos cargos.

Como forma de assegurar um serviço público de qualidade e a imagem institucional da PM, a tatuagem não pode infringir ou transgredir o regulamento.

Diante disso, cabe aos candidatos avaliar se suas tatuagens estão de acordo com as diretrizes da corporação, a fim de que esse não seja um impeditivo para você realizar o seu sonho.

E quais são as regras?

O edital informa que as tatuagens proibidas são as que:



Você também pode gostar:

infrinjam valores e deveres éticos;

façam alusão a ideologias terroristas ou extremistas;

promovam violência ou criminalidade;

sejam discriminatórias;

apresentem ideias ou atos libidinosos; ou

sejam ofensivas aos direitos humanos.

Desse modo, candidatos com tatuagens explicadas acima serão desclassificados da seleção. Vale lembrar que é fundamental também:

estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo, na categoria “B” (carro) e ter uma altura mínima de 1,55 metro, para candidatas, e de 1,60 metro, para homens.

Quanto vou receber se aprovado no concurso PM SP?

Outra dúvida é sobre remuneração. É importante lembrar que antes de mais nada, a categoria recebeu um aumento salarial de 31,62%.

Segundo o edital, o salário do aprovado passou de R$ 3.875,27 para R$ 4.852,21. O valor se divide do seguinte modo:

Padrão: R$ 2.033,27 ;

; Regime Especial de Trabalho Policial (RETP): R$ 2.033,27 ;

; Insalubridade: R$ 785,67

Como serão as provas?

A fase objetiva do concurso PM SP vai acontecer no dia 17 de setembro. As etapas do certame são:

Exames de Conhecimentos , divididos em: Prova Objetiva (Parte I), de caráter eliminatório e classificatório; Prova Dissertativa (Parte II), de caráter eliminatório e classificatório;

, divididos em: Exames de Aptidão Física , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Exames de Saúde , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Exames Psicológicos , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Análise de Documentos, de caráter eliminatório

Disciplinas concurso PM SP

Na etapa principal serão cobradas 60 questões sobre as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa e Interpretação de texto (20 questões);

Matemática (15 questões);

Conhecimentos Gerais (15 questões); História Geral História do Brasil Geografia Geral Geografia do Brasil Atualidades

Noções básicas de Informática (5 questões);

Noções de Administração Pública (5 questões) Constituição Federal Constituição do estado de São Paulo Lei de Acesso à Informação DECRETO nº 58.052/12.



Fase dissertativa do concurso PM SP

Sobre a fase dissertativa, o candidato será submetido a uma redação. Serão corrigidas as provas dos candidatos que obtiverem, no mínimo, 30 pontos na Objetiva, já considerada a pontuação diferenciada para pretos, pardos e indígenas.

Segundo o edital, a etapa será avaliada na escala de 0 a 40 pontos, sendo habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 20 pontos, já considerada a pontuação diferenciada para pretos, pardos e indígenas.

TAF

No Teste de Aptidão Física serão realizados os seguintes exercícios:

Teste de flexão e extensão de cotovelos, por meio do teste dinâmico de barra para homens e isometria na barra fixa para mulheres;

Resistência abdominal, em decúbito dorsal (tipo remador);

Corrida de 50 (cinquenta) metros;

Corrida de 12 (doze) minutos.

Clique aqui e confira o edital