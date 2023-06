Tênis: Caroline Wozniacki anuncia retorno ao tênis, definido para competir no US Open

Fmundo dos vermes No. 1 tenista Caroline Wozniacki anunciou seu retorno ao esporte após um hiato de três anos. Wozniacki, que se aposentou após o Aberto da Austrália 2020revelou sua decisão em um artigo em primeira pessoa publicado pela Voga. A estrela dinamarquesa planeja fazer seu retorno no US Open em agosto e recebeu uma entrada curinga no sorteio principal.

Wozniacki, 32, expressou sua vontade de voltar à quadra e delineou sua próxima programação. Ela pretende começar o retorno jogando em Montreal para recuperar o ritmo antes de seguir para Nova York para o US Open. Depois disso, ela terá alguns meses para se preparar para o Aberto da Austráliacom os olhos postos no Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

A tenista estará acompanhada do marido, ex-jogador Knicks avançar David Leee seus filhos, Olivia e James. Wozniacki, que foi diagnosticada com artrite reumatóide em 2018, esclareceu que sua aposentadoria há dois anos não teve relação com sua saúde e expressou sua determinação em continuar competindo.

Refletindo sobre sua decisão de dar um tempo no esporte, Wozniacki explicou que queria começar uma família e precisava de folga. No entanto, ela admitiu que não havia previsto a duração de seu hiato. No final do ano passado, ela voltou a treinar na quadra e sentiu que seu jogo havia melhorou significativamente. Encorajada pelas conversas com o pai e o marido, ela tomou a firme decisão de retornar.

Wozniacki quer quebrar barreiras e inspirar mudanças no mundo do tênis

Carreira de tênis de Wozniackir possui um recorde impressionante, tendo conquistado 30 títulos de simples, incluindo o prestigiado Aberto da Austrália 2018 campeonato. Ela também foi vice-campeã no US Open em 2009 e 2014. O jogador dinamarquês recentemente teve um jantar solidário com Serena Williams, que ofereceu seu incentivo para o retorno. Wozniacki elogiou Williams por sua capacidade de alcançar Grand Slam finais depois de se tornar mãe, enfatizando o impacto que ela teve no tênis feminino.

Além disso, Wozniacki destacou as disparidades entre jogadores masculinos e femininos quando se trata de constituir família e manter uma carreira profissional. Ela mencionou que estrelas masculinas do tênis, como Roger FedererNovak DjokovicRafael Nadale Andy Murray não tiveram que interromper a carreira de jogador para ter filhos. Wozniacki expressou seu desejo de fazer parte da mudança dessa norma, citando exemplos como Victoria Azarenka, Kim Clijsterse Serena Williamsque retornaram com sucesso ao tour depois de se tornarem mães.

A volta de Caroline Wozniacki é ansiosamente esperada por fãs e jogadores, já que ela pretende deixar sua marca mais uma vez no mundo do tênis. Com sua determinação, habilidade e o apoio de sua família e colegas atletas, Wozniacki está pronta para enfrentar novos desafios e continuar sua jornada inspiradora na quadra.