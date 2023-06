Tênis: Emma Raducanu: Às vezes eu gostaria de não ter vencido o US Open

Emma Raducanu confessou em mais de uma ocasião que poderia ter sido melhor não ter vencido o US Open em 2021.

Aos 18 anos, ela ganhou seu primeiro Grand Slam sem perder um set nas 10 partidas que disputou.

Ela agora é um nome importante no tênis mundo apesar de ainda ser tão jovem, mas as lesões têm sido um problema.

“Aquele momento na quadra, quando eu estava comemorando [the US Open win]eu estava tipo ‘Eu literalmente trocaria qualquer luta no mundo por este momento'”, Raducano disse ao The Sunday Times.

“Eu estava tipo ‘Qualquer coisa pode aparecer no meu caminho e eu aceitarei pelo que tenho agora, porque esta é a melhor coisa do mundo’.

“Eu prometi isso a mim mesmo, na quadra naquele dia.

“Desde então, tive muitos contratempos, um atrás do outro.

“Sou resiliente, minha tolerância é alta, mas não é fácil.

“E às vezes penso comigo mesmo: ‘Gostaria de nunca ter vencido o Aberto dos Estados Unidos, gostaria que isso não tivesse acontecido’.

“Então eu fico tipo ‘Lembre-se desse sentimento, lembre-se dessa promessa’, porque era completamente puro.”

O que aconteceu com Emma Raducanu?

A tenista britânica passou recentemente por uma cirurgia no pulso em ambas as mãos e outra operação no tornozelo.

Ela venceu apenas cinco partidas em 2023, uma em Auckland, uma no Aberto da Austrália e três em Indian Wells.

Sua última aparição foi em Stuttgart, onde perdeu na primeira rodada para Jelena Ostapenko.

Ela então compareceu ao Mutua Madrid Open, mas desistiu antes do início do torneio após uma coletiva de imprensa na qual respondeu a 16 perguntas em 58 palavras.

“O que percebi nos últimos dois anos, com a turnê e tudo o que vem com ela, não é um espaço muito agradável, confiável e seguro”, acrescentou.

“Você tem que estar em guarda porque há muitos tubarões por aí.

“Acho que as pessoas da indústria, especialmente comigo porque eu tinha 19 anos e agora 20, me veem como um cofrinho.

“Tem sido difícil navegar. Já fui queimado algumas vezes. Aprendi a manter seu círculo o mais pequeno possível.”