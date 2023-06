“Tênis Jokic” em breve? Estrela do Denver Nuggets não descarta fechar negócio com marca de calçados

Aé novinho em folha campeão da NBA e a estrela do momento, Nikola Jokic está começando a pensar se deve entrar no mundo do marketing de calçados. Centro do Denver Nuggets e MVP ganhou seu primeiro aneldepois de bater Miami Heat no jogo 5 da final na segunda-feira e, agora, não descarta a possibilidade de conquistar uma marca de tênis.

De acordo com a Gazeta de Denver, Nikola Jokic afirmou que está perfeitamente bem sem um acordo com uma marca de calçados. Mas, por enquanto, o centro sérvio está rolando com a ideia de talvez ter “os tênis do Coringa”… ou qualquer nome que ele decida se conseguir um sapato de assinatura.

“Seria bom”, disse Nikola Jokic quando perguntado sobre a possibilidade de ter um modelo de sapato com o nome dele, embora ainda não tenha iniciado nenhuma conversa com nenhuma marca sobre o assunto.

Os sapatos de Nikola Jokic – La Presse

Qual marca de tênis Nikola Jokic prefere?

Ultimamente, Nikola Jokic tem sido fiel a uma marca em particular: Nike. Durante suas primeiras temporadas na NBA, ele usou LeBron Soldados, e então começou a mudar entre Nike e Adidas por pouco tempo. Mas nas últimas temporadas, Nike tornou-se a marca favorita do centro sérvio, por isso, se ele procura um sapato de assinatura, provavelmente estará com eles.

Durante toda a temporada de 2023, ele optou pelo Saltos Nike Air Zoom GT, que usou em várias cores até vencer o campeonato na segunda-feira.

O fato sentimental de Nikola Jokic em seus sapatos

Embora ele ainda não tenha um negócio de sapatos, Estrela do Denver Nuggets e MVP conseguiu tornar seus tênis únicos com um fato sentimental. Para cada jogo, Nikola Jokic prendeu um anel de ouro em seus cadarços, que por acaso é sua aliança de casamento.

Sem dúvida, um verdadeiro gesto de amor para Natalija Jokic, com quem se casou em 2020.